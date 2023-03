Pokémon Horizons: svelati nuovi personaggi della serie!

La serie Pokémon ha ufficialmente detto addio a Ash Ketchum e a Pikachu con l’episodio finale di Aim to Be a Pokemon Master dopo oltre 25 anni di avventure che hanno legato i fan alla serie. Ash è stato il protagonista indiscusso per tantissimi anni, ma ora ha passato il testimone a due nuovi personaggi che guideranno il prossimo anime della serie Pokémon: Horizons.

La nuova stagione anime debutterà il 14 aprile, ma prima di questo la serie ha introdotto altri nuovi personaggi. Ora che Ash ha ufficialmente lasciato l’anime Pokemon, i nuovi protagonisti saranno due e si chiamano Liko e Roy, quindi adesso tutti i fan assisteranno alla nascita di un’era completamente nuova.

Pokemon Horizons: La Serie è pronta a debuttare sul piccolo schermo il mese prossimo come parte del programma della primavera 2023. Per celebrare questo imminente evento, la serie ha rivelato altri nuovi personaggi che compongono la squadra nota come “Rising Volt Tacklers”.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider anipoke_PR. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

I design di questi nuovi personaggi presentati sono quattro e si chiamano Orla, Murdock e Mollie. Questi tre personaggi allenano rispettivamente Metagross, Rockruff e Chansey. L’altro personaggio presentato da solo si chiama Ludlow.

Pokémon Horizons presenterà una serie di personaggi completamente nuova e quindi una nuova storia. La sinossi del primo episodio si concentra sull’introduzione di Liko, una ragazza della regione di Paldea che si iscrive alla Sekiei Academy, un collegio nella regione di Kanto. Liko è felice di conoscere il suo primo Pokémon, Sprigatito, anche se questo non la ascolta affatto. Liko quindi si impegna per approfondire il suo legame con Sprigatito. Tuttavia nel frattempo, compaiono persone sospette che cercano il ciondolo misterioso di Liko.

Non abbiamo ancora modo di riportare una data di uscita internazionale per il prossimo anime della serie. Tuttavia The Pokemon Company descrive Pokémon Horizons con i due nuovi protagonisti, Liko e Roy. Nel loro viaggio incontreranno molti personaggi, incluso un gruppo guidato da Friede e dal Capitano Pikachu chiamato Rising Volt Tacklers. Attraversando il mondo dei Pokémon su un dirigibile, i Rising Volt Tacklers includeranno anche Orla, che ama il lavoro meccanico ed elettrico che è accompagnata dal suo partner, Metagross”.

Fonte – Comicbook