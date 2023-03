Pokémon: Ash dice addio alla serie con la scena finale

Il giorno probabilmente meno atteso della serie Pokémon è arrivato. Infatti con il presente articolo riportiamo che le avventure di Ash Ketchum e Pikachu si sono ufficialmente concluse, lasciando permanentemente la serie. Dopo tanti lunghissimi anni, ossia più di vent’anni, e oltre mille episodi dell’anime, è arrivato il momento che una delle icone più influenti di sempre lasci spazio a un’altra generazione.

Ora è tutto ufficializzato non solo dalla conclusione di Aim to be a Pokémon Master ma anche dall’annuncio del titolo del nuovo anime. Infatti si chiamerà Pokemon Horizons e ora non resta che guardare gli ultimi momenti di Ash come protagonista principale.

L’ultimo episodio di Aim To Be A Pokemon Master ha mostrato alcuni addii strappalacrime per Ash con il suo partner iconico ed inseparabile. Tuttavia ha anche regalato alcuni momenti sorprendenti. Infatti il Team Rocket è riuscito a distinguersi, come sempre, creando scompiglio al duo ancora una volta. Ma l’ingrediente speciale di questa serie di episodi finali è la nostalgia. E infatti Ash ha potuto incontrare di nuovo sorprendentemente uno delle sue creature tascabili, ossia Pidgeot.

Insieme a questa reunion, ne ricordiamo altre come l’aver incontrato di nuovo Misty e Brock. Nel presente articolo vogliamo riportare la scena finale dell’avventura di Ash e Pikachu. Infatti questa vede i due fermarsi davanti a un bivio e lasciano che il destino decida da che parte andare per loro.

Ash in questo episodio rivela che il suo obiettivo di diventare un maestro di Pokemon molto probabilmente non finirà mai. Quindi sarà interessante vedere come cambierà Ketchum se dovesse fare il suo ritorno in futuro. Ora, però, è tempo di una nuova generazione.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider ThePokeRaf. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

After almost 26 years of adventures, Ash Ketchum and his partner Pokémon, Pikachu conclude their journey in the Pokémon anime. I can’t express how grateful I am to @rica_matsumoto3 ❤️ Thank you for everything, Ash and Pikachu. I will miss you both so much 😭❤️ #Anipoke #アニポケ pic.twitter.com/HupUepEK94 — Rafi (@ThePokeRaf) March 24, 2023

Al momento Ash Ketchum e Pikachu dicono addio a tutti i fan ma nessuno esclude che questo sarà un arrivederci. Infatti c’è la possibilità di rivedere l’iconico duo in futuro. Il regista della serie, Kunihiko Yuyama, ha affermato che c’è sempre la possibilità che la coppia torni nella serie, ma non ci sono i mezzi per poter capire quando. Avendo raggiunto il suo obiettivo di diventare il campione del mondo, forse un giorno Ash Ketchum diventerà anche un Maestro di Pokemon.

Fonte – Comicbook