Pokémon: Netflix annuncia un progetto in stop-motion intitolato La Concierge Pokémon

The Pokémon Company International ha rivelato durante il Pokémon Day del 27 febbraio una nuova collaborazione un nuovo progetto animato in stop-motion su Netflix. Questo sarà intitolato La Pokémon Concierge. L’annuncio è arrivato insieme a un primo trailer visibile in cima al presente articolo.

Dunque a quanto pare la serie Pokémon introdurrà molte novità già da quest’anno. Oltre alla nuova serie anime che partirà il 14 aprile, oggi apprendiamo che Netflix esplorerà il mondo dei Pokemon in una nuova modalità. Infatti realizzerà una nuova serie originale animata in stop-motion.

La Concierge Pokémon sarà una serie che unirà alcuni elementi dal manga, dall’anime e dai giochi allo stesso momento. La serie animata seguirà le vicende del protagonista Haru, un lavoratore del Pokémon Resort, e Psyduck. Insieme incontreranno allenatori e le loro creature in vacanza.

Al momento, non ci sono informazioni precise circa una data o periodo di uscita sul nuovo progetto di Netflix, ma è è assolutamente importante sapere che il servizio streaming stia collaborando con The Pokemon Company. Per quanto riguarda l’animazione in stop-motion, sarà supervisionata da Dwarf Studios, che ha già lavorato con Netflix. Hanno contribuito a dare vita a Rilakkumma e Kaoru, quindi i fan possono aspettarsi un risultato finale pulito e molto curato.

Ovviamente, questa non è la prima volta che Netflix lavora ad un progetto legato alla serie creata da Satoshi Tajiri. Infatti non sono cessate le voci secondo cui Netflix sia impegnato anche a sviluppare un progetto live-action per la serie. Ma sicuramente ha presentato sul suo catalogo tantissimi titoli legate a serie manga e anime e quest’anno lancerà in tutto il mondo il progetto live-action di One Piece.

Pokémon quindi è pronto ad esplorare una modalità differente rispetto al classico adattamento animato e saremo pronti a riportare ulteriori novità su La Pokémon Concierge in futuro. Al momento la serie sta rendendo omaggio al protagonista principale di sempre, Ash Ketchum, in quanto non sarà più il protagonista principale a partire dalla nuova serie anime.

Recentemente abbiamo infatti riportato i primi dettagli su due nuovi personaggi e sul design iniziali dei Liko e Roy.

