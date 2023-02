Yusuke Murata crea un corto animato sul mito che ha ispirato Dragon Ball

Yusuke Murata, il famoso mangaka che si occupa dei disegni di One-Punch Man, ha recentemente annunciato un nuovo progetto anime ispirato al Viaggio in Occidente chiamato Zaiyuki. Parliamo di un corto anime che si baserà sul mito che ha quindi ispirato Dragon Ball.

Yusuke Murata, ha infatti rilasciato un breve teaser senza audio del suo primo progetto anime, Zaiyuki. Questo sarà appunto basato sul racconto popolare cinese Viaggio in Occidente, che ha ispirato numerose altre storie, tra cui Dragon Ball e The God of High School. Per la realizzazione di questo progetto animato, ci sarà lo studio di animazione Village Studio ad occupersi dell’animazione.

Le vicende di questo progetto saranno incentrate su un debole ragazzo, di nome Kappa. Questo si ritrova a vivere una serie di avventure dopo aver incontrato un cacciatore di tesori. Murata anticipa che la storia si concentrerà sui temi della ricchezza, colpevolezza e coraggio. Inoltre il mangaka ha anche rilasciato i design dei primi quattro personaggi principali.

Gli aggiornamenti arrivano direttamente dalla pagina Twitter del mangaka stesso. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Come si può vedere da questo corto privo di audio, è possibile vedere il nome dello studio di animazione, il titolo del manga e i quattro protagonisti. A seguire invece, riportiamo i character design dei personaggi mostrati nel video:

Il protagonista, il ragazzo di nome kappa, è leggermente stravaccato e indossa una maglietta bianca, pantaloncini cargo blu e scarpe da ginnastica bianche con calze abbinate bordate di viola. Xuanzang, ossia il monaco buddista, presenta un design piuttosto moderno, dato che indossa un elegante abito nero con molteplici piercing sull’orecchio e sul sopracciglio. Presenta anche due strisce di rasatura ai lati della sua testa. Invece di un bastone d’oro, nella versione di Murata, il bastone è nero come la pece e brandisce un’arma corta simile ad un artiglio.

I dettagli che caratterizzano la scimmia invece, è chiara l’ispirazione a Son Goku, comprensibile soprattutto per il bastone che impugna. Ricorda infatti quello di Goku.