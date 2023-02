Knight Terrors: l’estate DC sarà a tinte horror

La DC ha confermato l’evento estivo Knight Terrors per luglio e agosto. Annunciato per la prima volta alla convention ComicsPRO di Pittsburgh, l’evento era stato precedentemente anticipato dalla timeline di Dawn of DC, in cui il nome della saga appariva parzialmente oscurato.

L’evento consisterà in una serie principale Knight Terrors e in un certo numero di miniserie in due numeri, in ognuna delle quali un personaggio DC verrà risucchiato nel “Regno dell’Incubo” per affrontare le sue paure più oscure.

It’s only a nightmare… right? Your favorite Super Heroes and Super-Villains descend into KNIGHT TERRORS, coming this summer. Visit https://t.co/U2a9chJtqZ to learn more about the just announced DAWN OF DC event. pic.twitter.com/mjHWZIdMuV — DC (@DCComics) February 23, 2023

Lo scrittore Joshua Williamson e l’artista Howard Porter firmeranno la testata principale, con il contributo di Guillem March, con altri autori saranno annunciati in seguito.

“Adoro i fumetti horror ed è stato un vero spasso portare questa energia a Dawn of DC. Questa saga mette in mostra il lato horror dei nostri eroi mentre un nuovo cattivo li mette di fronte ai loro peggiori incubi“, afferma Joshua Williamson nell’annuncio della DC. “È un evento divertente e orrorifico che riunisce tutti gli eroi e i cattivi della DC, insieme ad alcune sorprese!”.

Prima che la saga inizi a luglio, sarà presentato in anteprima in un’uscita speciale per il Free Comic Book Day del 6 maggio. Intitolato Dawn of DC Knight Terrors Free Comic Book Day Special Edition, questo one-shot darà ai lettori un assaggio di ciò che ci aspetta nell’evento in una storia di Williamson e Porter.

Inoltre, tra gli autori coinvolti ci sarà Chris Bachalo, che torna alla DC per la prima volta dopo 20 anni dalla storica miniserie Death: The High Cost of Living.