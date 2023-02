One Piece: Oda prova Chat GPT per lo sviluppo della storia del manga

One Piece nel corso di tanti anni di serializzazione ha introdotto tantissimi archi narrativi e in ognuno di questi è riuscito a sviluppare la storia del manga portandola al punto in cui si trova adesso. Quello che possiamo sicuramente considerare di questo mangaka è una fantasia coinvolgente, costante e appassionante.

Oggi però vogliamo riportare un aggiornamento molto interessante e anche bizzarro in quanto Oda si è servito di ChatGPT per avere un supporto sulla storia successiva di One Piece.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider sandman_AP. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Yesterday, Oda asked #ChatGPT about the next story.🤣 "Hi, I'm the author of One Piece. I can't come up with nice next developments of OP. Would you consider a super amazing story on behalf of me?😋"

GPT: How about Shadow King appearing in front of Straw Hats and trying to kidnap pic.twitter.com/5C18UQCgxT

— sandman (@sandman_AP) February 22, 2023