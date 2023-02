Vinland Saga: il manga di Makoto Yukimura va in pausa

Vinland Saga, è un manga scritto e disegnato da Makoto Yukimura e nel presente articolo riportiamo che andrà incontro ad una pausa dal ritorno indefinito. In base alle prime informazioni in nostro possesso, pare che il mangaka senta il bisogno di fermarsi e riposare e non sappiamo quando tornerà. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider gaak_fr. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

La vita professionale di un mangaka non è affatto facile ed è risaputo che bisogna rispettare dei ritmi frenetici. A maggior ragione se si parla di mangaka che lavorano su manga pubblicati settimanalmente come anche mensilmente. Infatti inizialmente Vinland Saga veniva pubblicato ogni sette giorni fino a ottobre 2005, per poi passare a una periodicità mensile. Questo a causa delle difficoltà mostrate da Yukimura nel rimanere al passo con il lavoro.

Vinland Saga è un manga storico d’avventura che si concentra sulle vicende in Europa settentrionale, focalizzandosi principalmente sulle gesta dei vichinghi in quel periodo. L’edizione italiana è curata da Star Comics, che ne ha iniziato la pubblicazione a partire dal 10 febbraio 2010.

Vinland Saga è un manga ambientato in Europa durante l’Undicesimo Secolo. Yukimura descrive i popoli vichinghi come una forza inarrestabile. Infatti nessuna costa del continente si può considerare al sicuro dalle navi con la prua di drago. In questo modo inizia l’epica narrazione di questo manga, che riesce ad intrecciare la grande storia e le vicende personali di un gruppo di personaggi come il giovane Thorfinn. È lui il protagonista principale e il cui solo scopo è porre fine alla sua sete di vendetta nei confronti di Askeladd, astuto capo di una torma di vichinghi. Si tratta di un pirata vichingo, nonché l’artefice della morte di Thors, il padre del protagonista. Così nasce il desiderio di vendetta di Thorfinn.

Il manga ha ricevuto la prima stagione dell’adattamento anime, annunciato nel 2018, ed era caratterizzato da 24 episodi. Wit Studio si è occupato dello sviluppo mentre per la seconda stagione è subentrato studio MAPPA. Infatti il 9 gennaio 2023, ha debuttato sul piccolo schermo ed è ancora in corso.