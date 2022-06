Vinland Saga: il regista parla del passaggio allo studio MAPPA

Vinland Saga sta per fare il suo ritorno con una nuova serie animata e gli appassionati sono molto incuriositi di guardarla. Gli aggiornamenti rilasciati sono stati molti e il più recente è legato al numero degli episodi.

L’adattamento animato del manga di Makoto Yukimura, come abbiamo riportato tempo fa passerà dallo studio di animazione Wit Studio a MAPPA.

Nonostante il passaggio da uno studio all’altro, il regista Shuhei Yabuta continuerà a supervisionare la serie. Oggi riportiamo un’ulteriore novità che vede Yabuta dire qualcosa in più sullo scambio di produzione della serie animata.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter ufficiale di Yabuta, yabshu55, e di seguito ne riportiamo il contenuto:

It was my personal matter that I transferred to MAPPA, and our team had to leave the previous studio regardless of my transfer. The release of our team wasn't planned in advance and at that point, we had already started production for season2 while keeping almost the same team.

— やぶた Shuhei Yabuta (@yabshu55) June 13, 2022