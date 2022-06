Vinland Saga: novità in arrivo quest’estate!

Vinland Saga ha confermato una nuova stagione in lavorazione qualche tempo fa, ma da allora gli appassionati della serie non hanno avuto notizie sull’anime.

Tuttavia pare che l’attesa e il senso di abbandono dei fan sta per essere spazzato via molto presto.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter ufficiale di Vinland Saga, V_SAGA_ANIME, che riportiamo di seguito:

Come si vede, la pagina Twitter ha condiviso una key visual per l’anime insieme a una data in cui il team dello show ha confermato che un “grande annuncio” arriverà presto per l’anime. L’aggiornamento sarà relativo alla seconda stagione dell’adattamento animato l’8 giugno di quest’anno!

Non ci è voluto molto perché il regista dell’anime confermasse il commento. She Yabuta ha pubblicato la sua nota sull’evento, scrivendo:

“Lo stesso staff della prima stagione sta lavorando con una comprensione più profonda del titolo. Vi divertite tutti”.

Per coloro che stanno al passo con Vinland Saga, la prima stagione è stata pubblicata nel 2019 e ha ottenuto recensioni entusiastiche da parte di fan e critica. Wit Studio ha lavorato sulla prima stagione, studio di animazione famoso per aver realizzato le prime tre stagioni de L’Attacco dei Giganti.

La seconda stagione invece sarà prodotta da Studio MAPPA, come abbiamo già riportato.

La serie adatta direttamente l’epopea storica scritta da Makoto Yukimura e pubblicata su Kodansha. Per saperne di più su Vinland Saga di seguito riportiamo la sinossi ufficiale per maggiori dettagli:

Il manga è ambientato in Europa nell’undicesimo Secolo. I popoli vichinghi sono ormai una forza inarrestabile e nessuna costa del continente può dirsi al sicuro dalle navi con la prua di drago.

Inizia l’epica narrazione di Vinland Saga, in cui si intrecciano la Grande Storia e le vicende personali di un gruppo di personaggi come il giovane Thorfinn. Protagonista principale, cui unico scopo è placare la sua sete di vendetta.

Dalle abili mani di Makoto Yukimura, una storia di guerra e di forti passioni che catapulta il lettore nel mondo sanguinario e violento dell’Europa medievale.