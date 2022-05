Vinland Saga: la seconda stagione sarà prodotta da MAPPA

MAPPA è uno studio di animazione giapponese che ha regalato a tantissimi appassionati di anime, moltissimi adattamenti. Ricordiamo Jujutsu Kaisen, Tokyo Ghoul e Banana Fish. Adesso però si occuperà anche di Vinland Saga!

Di sicuro moltissimi già conoscevano il nome di questa azienda, tuttavia il suo nome ha acquisito più risonanza nel momento in cui si è occupato della serie animata de L’Attacco dei Giganti.

Questo è avvenuto soprattutto perché non ha lavorato dall’inizio con l’adattamento del manga di Hajime Isayama. Le prime tre stagioni infatti le ha realizzate Wit Studio e solo la quarta stagione da MAPPA.

Molti appassionati hanno anche creato un dibattito per fare un confronto tra i due studi di animazione.

MAPPA si è contraddistinta anche per la gestione della quarta e ultima stagione. Infatti questa si divide in due parti e l’ultima arriverà nel 2023.

Ritorniamo ora all’aggiornamento che ha a che fare con Vinland Saga. L’insider gaak_fr ha condiviso sulla sua pagina Twitter una notizia. Sarà Studio MAPPA a produrre la seconda stagione di Vinland Saga!

OFFICIEL : La saison 2 de Vinland Saga sera produite par Mappa ! Le réalisateur de l’anime annonce également une saison 3 et 4 pour une adaptation complète du manga ! pic.twitter.com/olHqfrcxiu — Gaak.fr (@gaak_fr) May 3, 2022

L’aggiornamento pubblicato su Twitter si afferma che oltre alla stagione due, lo studio di animazione annuncia anche la terza e la quarta stagione per un adattamento completo del manga!

Questa è una notizia assolutamente importante che renderà felice tutti gli appassionati!

Questa notizia avvicina Vinland Saga al manga di Hisayama. Questo perché la prima stagione dell’anime è stata prodotta da Wit Studio ma da adesso in poi se ne occuperà MAPPA! Questo rende il tutto molto particolare.

Vinland Saga: il manga e l’anime

Ricordiamo che si tratta di un manga realizzato da Makoto Yukimura. Questo è ambientato sulle vicende in Europa settentrionale dell’XI secolo. Il mangaka pone maggiore rilievo sulle gesta dei vichinghi in quel periodo.

Il debutto del manga risale al 2005. Inizialmente l’opera era pubblicata settimanalmente da Kodansha sulla rivista Weekly Shōnen Magazine. Poi passò sulle pagine del magazine seinen Afternoon, perché l’autore non riusciva a stare al passo col lavoro.

Star Comics si occupa della pubblicazione del manga in Italia, cominciata il 10 febbraio 2010.

La prima stagione dell’adattamento anime venne annunciato il 19 marzo 2018 per poi essere trasmessa in televisione in Giappone e in streaming mondiale su Prime Video.