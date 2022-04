Vinland Saga ha annunciato la seconda stagione dell’adattamento anime nel corso di luglio 2021, ma da allora non sono stati rilasciati altri aggiornamenti al riguardo. Qualcosina è arrivato in merito alla produzione tramite il regista Shūhei Yabuta, ma sostanzialmente non sono stati condivisi dettagli interessanti al riguardo.

Un piccolo aggiornamento arriva dal character designer Takahiko Abiru, tramite il suo profilo Twitter con un disegno del protagonista Thorfinn da adulto mentre è girato di schiena con addosso solo dei pantaloni.

Nel Tweet in questione il character designer si dice sorpreso dei mesi trascorsi senza che nessun annuncio venisse fatto, rassicurando i fan che tutto procede come si deve e la produzione continua giorno per giorno senza nessun intoppo.

Non ci resta che attendere altre notizie in merito, ricordando che la produzione si è spostata allo Studio MAPPA e non più allo Studio Wit.

Before I knew it, a much longer time had passed since we announced the production of Season 2.

We are still moving forward day by day with the anime production, so we appreciate your patience for a bit longer.#VINLAND_SAGA pic.twitter.com/MCirmNgUOM — 阿比留隆彦 (@mountful) April 19, 2022

Vinland Saga – il manga

Vinland Saga è in corso dal 13 Aprile 2005; la serializzazione è iniziata su Shonen Magazine per poi spostarsi sulla più indicata rivista seinen Afternoon di Kodansha; al momento sono usciti 24 volumi.

Il volume 25 sarà disponibile dal 21 Luglio 2021.

L’opera si comporrà di quattro saghe in tutto, come ha spiegato lo stesso maestro Yukimura.

Nei mesi scorsi ha incontrato Assassin’s Creed Valhalla per una collaborazione speciale.

In Italia esce per Edizioni Star Comics (24 volumi al momento).

Vinland Saga – l’anime

La prima stagione della serie animata di Vinland Saga è stata trasmessa da Luglio a Dicembre 2019 per 24 episodi, disponibili anche in Italia in esclusiva su Amazon Prime Video.

Shuhei Yabuta (Highschool of the Dead, Inuyashiki) dirige la serie animata presso Wit Studio (L’Attacco dei Giganti) su sceneggiature di Hiroshi Seko (Ajin – Demi Human) e Kenta Ihara (Saga of Tanya the Evil).

Takahiko Abiru (Hunter x Hunter) cura il character design, mentre Yutaka Yamada (Tokyo Ghoul) compone la colonna sonora.