Vinland Saga: i fan continuano a trovare riferimenti con The Northman

Vinland Saga prende atto, si ispira e mette in scena quella che è la mitologia vichinga storica e non, all’interno del manga e dell’anime, che nel corso del 2021 ha annunciato la seconda stagione della trasposizione animata che ha a detta del character designer Takahiko Abiru, sta procedendo senza intoppi alcuni.

Quindi è anche normale, da parte della saga, trovare degli accostamenti ad altre opere che parlano di vendetta e mitologia norrena, proprio come accade nella pellicola di Robert Eggers, The Northman, uscita recentemente nella sale di tutto il mondo, ricevendo come sempre pareri contrastanti.

I fan di Vinland Saga, ossessionati dalla serie e da una sua eventuale conclusione, si è divertita a cercare dei riferimenti voluti o non voluti (su questo non siamo sicuri) riguardante proprio il nuovo film di Eggers, che a quanto pare si è ispirato alla serie manga a tema Vichingo.

Ma da come sappiamo è ben noto che dall’alba dei tempi qualsiasi autore, di qualsiasi campo prende ispirazione visiva e psicologica da quello che legge e che vede e quindi è anche meraviglioso scovare e analizzare a cosa si ispirano i grandi registi, scrittori, ecc.

Fatte queste premesse andiamo a scoprire cosa hanno scovato i fan, e notiamo le effettive congruenze di The Northman con Vinland Saga, che a detta di alcuni è considerata la sua versione live-action:

Il manga

Vinland Saga è in corso dal 13 Aprile 2005; la serializzazione è iniziata su Shonen Magazine per poi spostarsi sulla più indicata rivista seinen Afternoon di Kodansha; al momento sono usciti 24 volumi.

Il volume 25 è stato reso disponibile dal 21 Luglio 2021.

L’opera si comporrà di quattro saghe in tutto, come ha spiegato lo stesso maestro Yukimura.

Nei mesi scorsi ha incontrato Assassin’s Creed Valhalla per una collaborazione speciale.

In Italia esce per Edizioni Star Comics (25 volumi al momento).

L’anime

La prima stagione della serie animata di Vinland Saga è stata trasmessa da Luglio a Dicembre 2019 per 24 episodi, disponibili anche in Italia in esclusiva su Amazon Prime Video.

Shuhei Yabuta (Highschool of the Dead, Inuyashiki) dirige la serie animata presso Wit Studio (L’Attacco dei Giganti) su sceneggiature di Hiroshi Seko (Ajin – Demi Human) e Kenta Ihara (Saga of Tanya the Evil).

Takahiko Abiru (Hunter x Hunter) cura il character design, mentre Yutaka Yamada (Tokyo Ghoul) compone la colonna sonora.