Vinland Saga: svelato il trailer della seconda stagione!

Dopo diversi anni di attesa, Vinland Saga sta per tornare e la seconda stagione farà il suo debutto tra non molto. Dopo molte anticipazioni, come quello che abbiamo riportato di recente che anticipava una novità in arrivo, l’anime ha effettivamente rilasciato un annuncio importante oggi.

In questa occasione Vinland Saga ha rilasciato un nuovo trailer della seconda stagione animata insieme a un nuovo poster.

Il primo trailer completo della seconda stagione di Vinland Saga è stupendo. Studio MAPPA sta supervisionando l’animazione dello show e lo studio sta facendo un lavoro di alto livello come al solito.

Del resto non ci si dovrebbe più stupire in quanto ha sempre dimostrato la qualità che è capace di offrire. L’abbiamo visto con la quarta stagione de L’attacco dei Giganti e con la prima di Jujutsu Kaisen.

Come abbiamo annunciato sopra, è stato anche rilasciato un poster per la seconda stagione di Vinland Saga.

Questo mostra i personaggi della serie su uno sfondo illuminato dal sole. Il poster conferma anche la finestra del ritorno della serie. Tutti gli appassionati potranno accogliere il ritorno della serie animata a partire da gennaio 2023. Di seguito ecco il nuovo poster:

In questo momento, possiamo comunicare che Vinland Saga sarà disponibile per la visione su Crunchyroll, HIDIVE e Netflix in regioni selezionate.

Adesso riportiamo di seguito il trailer della seconda stagione dell’adattamento animato, condiviso dall’insider animetv_jp sulla sua pagina Twitter:

【Official Trailer】

VINLAND SAGA Season 2

Scheduled for January 2023 ✨More: https://t.co/CRpM7i1cFk pic.twitter.com/V1wbJrte8e — AnimeTV チェーン (@animetv_jp) June 8, 2022

Per coloro che non hanno molta familiarità con la serie di Makoto Yukimura, ne riportiamo la sinossi:

“Da bambino, Thorfinn sedeva ai piedi del grande Leif Ericson ed era elettrizzato dai racconti selvaggi di una terra lontana a ovest. Ma le sue fantasie giovanili furono sconvolte da un’incursione mercenaria. Cresciuto dai Vichinghi che uccisero la sua famiglia, Thorfinn divenne un terrificante guerriero, che cercava di uccidere il leader della band, Askeladd, e vendicare suo padre. A sostenere Thorfinn durante la sua prova sono il suo orgoglio per la sua famiglia e i suoi sogni di una fertile terra verso ovest, una terra senza guerra o schiavitù. Si tratta della terra che Leif chiamava Vinland.“