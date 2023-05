Demon Slayer: i fan criticano duramente la versione adulta di Nezuko

Demon Slayer è tornato con la terza stagione anime recentemente e anche se sta riscuotendo un forte consenso da parte del pubblico, è tornato a riaccendersi un forte dibattito sulla forma adulta di Nezuko.

La sorella di Tanjiro, come tutti sanno, subisce una trasformazione totale quando si trova ad combattere contro nemici di alto livello e pericolosità. Ed è esattamente quello che succede nell’arco del Villaggio dei Forgiatori di Katana, quando affronta Hantengu. In questa scena da bambina in età prepuberale, Nezuko si trasforma in una giovane donna pienamente matura e formosa. Questa trasformazione, avvenuta anche nell’arco del Distretto dei Piaceri, aveva già suscitato un dibattito in quanto rappresentazione ipersessualizzata di un personaggio bambino.

Su Twitter l’utente sadgrlsupreme ha espresso apertamente il proprio disgusto per la forma adulta di Nezuko, definendola “strana e volgare”.

looks and acts like a little girl then suddenly has big boobs when she gets demon powers?? very weird and gross — jame (@sadgrlsupreme) May 3, 2023

Questo ha scatenato una discussione a cascata, rivelando l’elevata quantità di spettatori che condividono la stessa opinione. Un altro utente ha proseguito questa discussione dicendo che la gente raramente critica i personaggi femminili di Demon Slayer per via di personaggi come Shinobu. Prosegue però dicendo che anche le mangaka possono fare queste scelte che suscitano contrapposizioni.

Il discorso di Nezuko vale anche per il demone Daki, altro personaggio femminile discutibile. Infatti la sua età dichiarata è di 13 anni, ma il suo è il corpo di una donna matura.

Non mancano però i fan che difendono il quarto episodio della terza stagione. Alcuni giudicano la rappresentazione di Nezuko in linea con la sua condizione. Fin dall’inizio sappiamo che non sta solo sviluppando il suo corpo, ma sta invecchiando fisicamente. Alcuni fan hanno preso in considerazione che se Nezuko può trasformarsi in una bambina, allora può tranquillamente trasformarsi in un’adulta e questo comporta lo sviluppo di un fisico maturo.

E la presenza della scollatura non significa necessariamente che Ufotable o Koyoharu Gotōge stiano sessualizzando eccessivamente il personaggio.

L’attesissimo arco del Villaggio dei Forgiatori di Katana ha fatto il suo debutto il 9 aprile. Kamado Tanjiro si reca in questo villaggio per far riparare la sua spada dall’uomo che l’ha creata. Gli episodi più recenti hanno subito coinvolto Tanjiro in uno scontro contro Hantengu, una delle nuove Lune Crescenti giunte al villaggio con Gyokko. Il protagonista della serie si allea anche con un altro amazza demoni di nome Genya. La terza stagione si concentrerà anche su due nuovi Pilastri, Muiichiro e Shinobu.

Fonte – CBR