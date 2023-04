Demon Slayer: l’anime mostra il respiro del Pilastro della Nebbia!

Demon Slayer è tornato con la terza stagione anime sul piccolo schermo e fin dal suo debutto ha subito impressionato tutti i fan. Infatti uno dei punti di forza è proprio la qualità dell’animazione. Lo studio di animazione Ufotable, che si occupa dell’adattamento del manga di Koyoharu Gotouge non fa che confermare l’alto livello della serie.

Recentemente abbiamo riportato alcuni momenti salienti legati ai primi episodi dell’arco del Villaggio dei Forgiatori di Katana. E con il presente articolo vogliamo riportare che il terzo episodio della terza stagione di Demon Slayer ha mostrato il respiro del Pilastro della Nebbia in azione.

Muichiro ha quindi rivelato la sua tecnica di respiro, subito dopo l’invasione di una delle Lune Crescenti di Muzan presso il Villaggio dei Forgiatori.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider knyesta. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

HANTENGU ARRIVES!!! ufo could not have adapted mist breathing better im absolutely blown away😭 pic.twitter.com/lzXdJjOZBM — Esta♠️ (@knyesta) April 23, 2023

Come si può vedere da questa scena, Ufotable ha svolto un lavoro sopraffino nell’adattare il respiro di Muichiro per respingere l’arrivo di Hantengu. I fan erano curiosi di vedere come lo studio di animazione avrebbe lavorato sullo stile mercuriale, ma da questo risultato Ufotable si conferma l’unico studio capace di arrivare a questi livelli.

C’è da dire che Muichiro non sarà un personaggio momentaneo, dato che sarà uno dei Pilastri che vedremo spesso anche nei prossimi episodi di questo arco. Per di più si tratta di uno degli spadaccini più forti di Demon Slayer, considerando anche che Muichiro è il più giovane dei Pilastri.

Nell’arco del Distretto dei Divertimenti, Tanjiro ha potuto collaborare con Tengen, e ora potrebbe avere la possibilità di farlo con Muichiro. Il protagonista infatti sta svolgendo un nuovo tipo di allenamento per migliorare il suo respiro. Il terzo episodio di Demon Slayer ha visto anche Genya Shinazugawa scatenare la sua arma speciale che lo rende diverso dagli altri ammazza demoni.

Quando il protagonista e Genya si trovano ad affrontare una delle Lune Crescenti di Muzan, il fratello di Sanemi Shinazugawa mostra quanto diversamente combatte con gli altri quando estrae una pistola. Con la sua arma infatti riesce a far saltare la testa ai vari Hantengu che iniziano a spuntare quando il demone viene decapitato.

Fonte – Comicbook