Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è tornato in auge con l’inizio della terza stagione anime, dopo l’incredibile successo del film arrivato anche nelle sale italiane.

Insieme al villaggio dove vengono fabbricate le spade per gli ammazzademoni, Tanjiro ha avuto anche l’occasione di conoscere due nuovi Hashira: Mitsuri e Muichiro, rispettivamente quello dell’amore e quello della nebbia.

Fin dalla sua prima apparizione quest’ultimo Pilastro si è posto in maniera molto fredda verso il nostro protagonista, data la sua riluttanza verso quest’ultimo e verso il suo allievo, diventato un compagno di allenamento successivamente per il fratello di Nezuko.

Vedendo il giovane allievo trattato male dal Pilastro della Nebbia, Tanjiro è intervenuto all’interno della discussione, venendo scagliato via subito dallo spadaccino che non un paio di colpi lo ha allontanato dalla situazione, ricordandogli l’abissale livello di potenza tra loro due.

Così come leggiamo su Comic Book questo non è il primo incontro tra i due, visto che nella prima stagione Tanjiro si è ritrovato di fronte a tutti gli Hashira, mostrando la vera natura di sua sorella Nezuko. Anche se gli altri Pilastri rimasero sbalorditi dal ragazzo, Muichiro non mosse un muscolo confermando ancora una volta la sua freddezza.

Demon Slayer 3 mette a confronto Tanjiro e Muichiro, il Pilastro della Nebbia

In realtà da quanto gli Hashira hanno scoperto la missione di Tanjiro, alcuni sono rimasti abbastanza sorpresi da quest’ultima tant’è che hanno optato per l’eliminazione della ragazza.

Ma il protagonista dimostrando la natura diversa di sua sorella ha convinto la maggior parte di loro, anche se ha sempre dovuto dimostrare il suo valore, così come fatto con Giyu e a Shinobu. D’altro canto alcuni Hashira sono rimasti sbalorditi fin da subito dal ragazzo, come ad esempio Rengoku e Tengen.

Comunque la faida tra i due si è appena accesa e nel corso di questa stagione ne vedremo sicuramente delle belle. La terza stagione viene trasmessa in simulcast su Crunchyroll.

Fonte Comic Book