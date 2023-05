Fullmetal Alchemist: Brotherhood detronizza l’anime di Oshi no Ko

Fullmetal Alchemist: Brotherhood ha superato Oshi no Ko come serie anime in termini di punteggio più alto di MyAnimeList. L’adattamento anime, prodotta da Square Enix in collaborazione con MBS con la realizzazione delle animazioni affidata allo studio Bones, è attualmente la serie numero 1 con il punteggio più alto su MyAnimeList, pari a 9.10.

Quindi la famosa serie nata dalla mente di Hiromu Arakawa ha reclamato di pochissimo la prima posizione, detronizzando proprio Oshi no Ko. La sorprendente serie anime di successo di Doga Kobo si trova attualmente al secondo posto con un punteggio di 9,09. A seguire ci sono L’Attacco dei Giganti e Stein’s Gate a pari merito al terzo posto. Infatti attualmente entrambi hanno un punteggio di 9.08.

Oshi no Ko sta sicuramente registrando numeri molto importanti ed è certamente la sorpresa di quest’anno. Si tratta di un manga seinen scritto da Aka Akasaka e disegnato da Mengo Yokoyari, il cui adattamento anime è sviluppato dallo studio Doga Kobo. Bisogna dire che anche prima del suo debutto sul piccolo schermo era già in cima alle classifiche di popolarità.

Su Anime Corner, la serie ha vinto il titolo di Anime più atteso della stagione della primavera 2023, battendo il popolarissimo Demon Slayer. I fan hanno anche premiato l’episodio di debutto di Oshi no Ko con un punteggio di 9,32, lasciando Demon Slayer e Hell’s Paradise di MAPPA indietro con un importante distacco, infatti i loro punteggi erano rispettivamente di 8,73 e 8,44.

Alla luce di questi dati tutti i fan di Fullmetal Alchemist, saranno entusiasti di questo risultato. Si tratta di uno dei maggiori successi commerciali e amato dai fan in ogni parte del mondo. La mangaka Hiromu Arakawa ha disegnato il manga, pubblicato sulla rivista Monthly Shōnen Gangan di Square Enix, dal 2001 al 2010 per un totale di 108 capitoli più un capitolo speciale.

Il manga ha venduto oltre 70 milioni di volumi in tutto il mondo. Invece l’anime Fullmetal Alchemist: Brotherhood, segue fedelmente la storia narrata nei 27 volumi del manga, e si è conclusa nel 2010 per un totale di 64 episodi. A differenza del suo predecessore, Brotherhood non si discosta dalla trama del manga.

