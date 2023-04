Oshi no Ko: qual è lo stile distintivo dell’anime? Ne parla uno degli animatori

Oshi no Ko è un manga seinen scritto da Aka Akasaka e disegnato da Mengo Yokoyari e il 12 aprile di quest’anno ha fatto il suo debutto sul piccolo schermo con l’adattamento anime prodotto da Doga Kobo. L’anime di Oshi no Ko ha debuttato insieme a titoli come Demon Slayer, e anche se inizialmente era messo leggermente in ombra, ora Oshi no Ko è una delle serie più promettenti di quest’anno. A soli tre episodi, i fan di tutto il mondo sono ossessionati dalle svolte drammatiche dell’anime. Con presente articolo vogliamo riportare che uno degli animatori della serie ha detto la sua sullo stile distinitivo dell’adattamento di Oshi no Ko.

Kanna Hirayama ha parlato con i fan dell’adattamento di Oshi no Ko. In questa occasione quindi la character designer ha parlato di alcuni dettagli precisi. Ha discusso delle sfide nell’adattare una serie così vibrante e, naturalmente, anche degli occhi colorati e luminosi dei personaggi.

Hirayama ha infatti detto che le stelle all’interno degli occhi dei personaggi dovevano essere fatte bene. Ma oltre a questo anche le ciglia. “Ero molto attenta alle ciglia e anche al loro colore” ha condiviso la character design. “Quando colori un’animazione, diventa solo una questione di colore. La quantità di informazioni dal manga all’anime si riduce. Quindi, aumentando il numero di colori, si può ottenere un effetto simile al manga” ha poi concluso Hirayama.

Come puoi vedere, la character designer di Oshi no Ko è stata incredibilmente meticolosa nel disegnare l’aspetto dei personaggi. Voleva rimanere fedele allo stile artistico iconico del manga, nonostante la difficoltà del lavoro. A giudicare dai risultati sullo schermo, possiamo dire che Hirayama e il suo team hanno centrato la loro visione.

Dopotutto, l’anime della serie seinen è come una versione vivente del manga, e rappresenta perfettamente lo stile artistico di Doga Kobo.

Le vicende ruotano attorno a Goro Honda, un ginecologo e grande fan di Ai. Un giorno, la giovane idol si presenta nel suo studio incinta di due gemelli e, esterrefatto dall’incontro, Goro le promette di aiutarla ad avere un parto sicuro. Tuttavia, l’incontro con una misteriosa figura causa l’improvvisa morte del dottore, o almeno è quello che Goro pensava. Infatti, dopo essersi risvegliato in grembo alla sua amata idol, Goro scopre di essere rinato come uno dei figli di Ai Hoshino.

Fonte – Comicbook