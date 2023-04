SUICIDE SQUAD: CACCIA A JOKER! di Azzarello e Maleev | Recensione

Marco -Spider-Ci- Novelli 2023-04-27T14:00:54+02:00 Autori: Brian Azzarello (testi), Alex Maleev (disegni) Formato: 21.6X27.7, 160pp., C., colori Prezzo: 27,00 euro Genere: Supereroi Provenienza: USA Casa editrice: Panini Comics Data di pubblicazione: 20 apr. 2023

La Suicide Squad è un gruppo di supercriminali costretti ad affrontare pericolosissime missioni segrete, per conto del governo, in cambio di uno sconto di pena. La loro mandante è la rude e imperscrutabile Amanda Waller, la quale è solita far piazzare delle microbombe all’interno di ogni membro della squadra, così da tenerli sotto controllo e neutralizzarli, nel caso non si attengano al piano.

Nel corso degli anni, la Suicide Squad, chiamata anche Task Force X, ha cambiato diverse formazioni, anche se le più note sono senz’altro quelle immortalate sul grande schermo, prima nel 2016 con il regista David Ayer, e poi nel 2021 con James Gunn, attuale direttore creativo nel nuovo Dc Extended Universe, ovvero l’universo Dc che si dipanerà nei prossimi anni tra cinema e tv.

Entrambe le pellicole, in realtà, non hanno avuto un grandissimo riscontro da parte del pubblico, ma sono servite comunque a far conoscere al grande pubblico alcuni personaggi ben noti ai lettori di fumetti, come Deadshot, Killer Croc, l’Incantatrice, Capitan Boomerang, Katana, e ovviamente Harley Quinn, la folle spalla del Joker, che ormai sembra aver preso da tempo la sua strada, discostandosi sempre di più dal Principe Pagliaccio del Crimine.

E proprio la nemesi del Cavaliere Oscuro è al centro della nuova miniserie dedicata alla Squadra Suicida della Dc, con protagonista nientemeno che Jason Todd, il secondo Robin massacrato fino alla morte dal Joker nella celeberrima saga Una Morte in famiglia, per poi ritornare nei panni del vigilante Red Hood.

Suicide Squad: Caccia a Joker! è una miniserie in tre parti, uscita sotto l’etichetta Dc Black Label, e quindi fuori dalla continuity ufficiale, visto che racconta di un Jason Todd catturato dalla polizia e finito in carcere, per poi essere arruolato dalla Waller per guidare una nuova Task Force X, che ha lo scopo di catturare proprio colui che gli tolse la vita, anche se Todd non sembra ricordare bene (o non vuole ricordare) la sua tragica dipartita.

La squadra che gli verrà affidata è decisamente improbabile, sotto ogni punto di vista. Si va da criminali come Firefly, Plastique e Silver Banshee a teste calde come Wild Dog e Harley Quinn, passando per la mostruosa e inquietante ragazzina asiatica Meow meow, ed altri improvvisati “meta” come il teleporta Yonder e l’indistruttibile Pebbles, in pratica la fotocopia di Luke Cage della Marvel.

Insomma, c’è un po’ di tutto, com’è giusto che sia quando si ha a che fare con la Task Force X. La forza di questa squadra, del resto, sta proprio nelle peculiarità di ogni singolo membro e nella loro capacità di fare (o non fare) gruppo per portare a termine la missione, con esiti spesso disastrosi o imprevedibili.

Il problema di questa miniserie, però, è che parte sicuramente con delle ottime intenzioni, ma viene sviluppata poi in maniera molto debole e superficiale, senza approfondire adeguatamente sia l’aspetto emotivo/emozionale che quello puramente action.

Sulla carta, infatti, c’erano i presupposti per un intenso faccia a faccia tra Jason Todd/Red Hood e il suo carnefice, ma anche con la stessa Harley Quinn. Del resto, l’intenzione era già tutta nel titolo. Invece assistiamo a una serie di scorribande senza capo né coda, dove non c’è il minimo coinvolgimento, e Todd sembra sempre solo subire quello che accade, senza mai avere veramente il polso della situazione.

Joker, anche nell’aspetto, sembra rifarsi più che altro alla versione gangster/bullo di Jared Leto, con esiti alquanto discutibili, anche sul ruolo che poi ricoprirà all’interno della storia. Per non parlare di altri pezzi grossi come Deathstroke, Deadshot e Peacemaker, che vengono infilati a forza per movimentare la vicenda, ma alla fine non pronunciano mezza battuta e hanno la stessa rilevanza di una sagoma di cartone…

Brian Azzarello, celebre scrittore pulp di opere come 100 Bullets, Joker, Luthor e Batman: Dannato, noto soprattutto per i suoi dialoghi taglienti e sopra le righe, stavolta sembra proprio aver fatto un buco nell’acqua, confezionando un racconto svogliato e privo di mordente, dove neanche l’azione riesce a sopperire alla mancanza di idee.

Le illustrazioni di Alex Maleev, d’altro canto, nobilitano solo in parte il racconto, in quanto il suo tratto cupo e realistico si dimostra senz’altro convincente e di buon impatto, ma purtroppo pecca un po’ di staticità nelle sequenze di pura azione e adrenalina, che a volte risultano ripetitive e poco chiare.

E’ un vero peccato, perché questo Suicide Squad: Caccia a Joker! aveva tutti i presupposti per essere un’ottima storia, per di più coinvolgendo personaggi ed autori di sicuro richiamo, ma purtroppo si è rivelata solo un’operazione commerciale per sfruttare la pellicola di Gunn appena uscita, senza un’idea abbastanza solida a monte.