I manga hanno una storia editoriale molto lunga e complessa alle spalle, e nel corso del tempo il tutto si è evoluto dando spazio a nuove storie e nuovi obiettivi. Ma come tutti i settori esistono delle realtà che resistono nel tempo, e senza dar peso a nessuno continuano verso la loro avventura, regalando sempre momenti sensazionali al pubblico.

Con gli 8 manga più lunghi della storia, vogliamo informarvi su questo genere di opere, che come accennato resistono alla prova del tempo, della moda, regalando agli appassionati delle trovate narrative che non sono più possibili all’interno delle serializzazioni moderne per tanti motivi.

Quindi non perdiamoci in chiacchiere e andiamo a leggere questa classifica che ovviamente sarà stilata dal meno longevo a quello più lungo, contando i tankobon pubblicati nel corso degli anni in territorio giapponese ovviamente, dando spazio a un solo titolo, quindi la conta non vale con le serie frammentate tipo “Le Bizzarre Avventure di Jojo”.

Inoltre come accennato, con gli 8 manga più lunghi della storia andremo a contare i volumi totali pubblicati nel corso degli anni, e non il tempo effettivo con cui l’autore ha concluso o lavorato alla sua storia, altrimenti Araki sarebbe presente in questa classifica.

Gli 8 manga più lunghi della storia

Colgo 13 (207 volumi – in corso) Kochikame (200 volumi – completa) Minami no Teiō (167 volumi)

Cooking Papa (163 volumi – in corso) Hajime no Ippo (133 volumi – in corso) Oishinbo (111 volumi – in corso con pausa indeterminata)

One Piece (105 volumi – in corso) Detective Conan (103 volumi – in corso)

8. Detective Conan (103 volumi – in corso)

L’opera di Gōshō Aoyama, pubblicata sulla rivista Weekly Shōnen Sunday di Shogakukan dal 19 gennaio 1994 ha fatto la storia dei manga e gli anime anche in Italia, con i suoi 103 volumi pubblicati (101 in territorio nostrano ndr).

7. One Piece (105 volumi – in corso)

Lo stesso discorso vale anche per One Piece, anche se per poco la serializzazione di Oda è più lunga di soli due volumi rispetto a quella di Aoyama. Iniziata nel 1997 e serializzata Shonen Jump, l’epopea piratesca è entrata nella sua saga finale, quindi un giorno Detective Conan potrebbe anche superarlo, anche se non è questo il giorno.

6. Oishinobo (111 volumi – in corso)

Il manga scritto da Tetsu Kariya e disegnato da Akira Hanasaki ha iniziato la sua avventura nel 1983, per concludersi nel 2014 con 111 volumi, dove al momento è presente una pausa indeterminata, anche se la rivista non ha chiuso definitivamente i giochi.

La pausa in questione è dovuta alle critiche subite dal manga dal pubblico per come il fumetto ha trattato alcune vicende legate al disastro nucleare di Fukushima Dai-ichi.

Questo seinen a tinte comedy ha posto al centro delle vicende l’amore verso il cibo, mettendo il lettore al centro di vicende ironiche e allegre, che come comune denominatore avevano appunto l’arte culinaria nipponica.

5. Hajime no Ippo (133 volumi – in corso)

Manga più lunghi

Iniziato nel 1989 (insieme a Berserk) il manga di George Morikawa sulla boxe si è posto come uno dei migliori spokon della storia, grazie alle sue tavole incredibile e i combattimenti al cardiopalma, disegnati con una minuzia senza pari.

Con una forza incredibile l’autore si è fermato poche volta in questa serializzazione, e questo lo notiamo con i 133 volumi pubblicati in Giappone ancora in corso: quest’ultima potrebbe entrare nella storia come uno dei manga più lunghi di sempre a mantenere la qualità artistica iniziale.

4. Cooking Papa (163 volumi – in corso)

Manga più lunghi

Cooking Papa è un manga di Tochi Ueyama in corso dal 1985 su Weekly Morning. La storia è sostanzialmente un seinen slice of life, che mette al centro delle vicende Kazumi Araiwa, un cuoco esperto che appena si allontana dal ristorante in cui lavora non riesce più a cucinare come si deve.

3. Minami no Teiō (170 volumi)

Minami no Teiō è un manga scritta da Dai Tennōji e illustrata da Rikiya Gō. Viene pubblicata sulla rivista Weekly Manga Goraku di Nihon Bungeisha.

Il primo volume è stato pubblicato nel marzo 1992 e da come avete letto al momento è arrivato al 170esimo volume. Ginjirou Manda è strozzino che applica degli interessi sui debiti del 10% ogni dieci giorni, o del 365% ogni anno, proprio per questo è conosciuto come il “Demone di Minami”, il quartiere in cui opera.



2. Kochikame (200 volumi – completo)

Manga più lunghi

Lo stavate aspettando tutti: Kochikame, un manga iniziato nel 1976 e concluso nel 2016 scritto da Osamu Akimoto e pubblicato in Giappone dalla Shūeisha sulla rivista Weekly Shōnen Jump. Il noto comedy poliziesco racconta le disavventure di un agente di mezza età, Kankichi Ryotsu, chiamato dai colleghi Ryo-san.

Nonostante i suoi 200 volumi, il noto shonen non è più il manga con più volumi nella storia, visto che la prima posizione è riservata a una storia ancora più datata.

1. Colgo 13 (207 volumi – in corso)

Colgo 13 è al momento il manga più lungo della storia. Il manga scritto e disegnato da Takao Saitō e dal suo studio Saitō Production, pubblicato in Italia anche da J-POP Manga, mette al centro Duke Togo, un sicario professionista e cecchino formidabile che viaggia per il mondo per portare a termine le missioni assegnategli dai suoi committenti.

Iniziato nel lontano 1968, il manga non assesta la sua corsa e si vuole porre come la serializzazione in volumi più lunga della storia giapponese. Un thriller che vi consigliamo sicuramente di leggere.