Demon Slayer con il terzo episodio della terza stagione mostra l’iconica arma di Genya, uno dei personaggi più importanti all’interno della storia principale, nonché uno degli ammazzademoni più atipici del franchise. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba mostra la puntata dove al centro è presente anche Genya Shinazugawa.

Dopo le prime due puntate dove Tanjiro ha avuto modo di confrontarsi con i Pilastri dell’Amore e della Nebbia, ecco che il pubblico ha già di fronte un terzo episodio scoppiettante, energico, che mette al centro il personaggio appena discusso anche nel titolo.

I demoni di Muzan fanno irruzione all’interno del Villaggio dei Forgiatori di Spade per annientare tutti, e proprio a questo proposito vediamo i nuovi personaggi in azione. Tanjiro si allea con Genya, che mostra la sua iconica arma molto distante dalle classiche spade degli ammazzademoni, così come leggiamo su CB.

In attesa che la sua spada sia riparata l’ammazzademoni si imbraccia una sorta di fucile a canne mozze, che usa per far saltare la testa ai tanti Hantengu presenti nel Villaggio. Nonostante non si sappia ancora nessun dettaglio a proposito di questa pistola, Tanjiro sente l’odore uguale a quello delle spade Nichirin, quindi già questo potrebbe essere un indizio.

A quanto pare l’arma in questione è stata al momento solamente usata da Genya, che non ha ancora mostrato il suo valore contro demoni e Lune di rango superiore. Gli ascolti di questa nuova stagione sono come sempre giustificati, visto il botto con cui quest’ultima è cominciata.

Demon Slayer: la terza stagione mostra l’iconica arma di Genya

Da come potete vedere Genya salva Tanjiro da una fine terribile grazie al suo canne mozze, un fucile che conosciamo bene all’interno del nostro tempo. Nel Giappone Feudale è comunque un’arma insolita, al momento capace di tenere testa ad alcuni demoni, anche se non sappiamo ancora la sua massima abilità contro i nemici più pericolosi.

Avete visto la nuova puntata su Crunchyroll? Diteci la vostra in merito, rammentandovi che in Italia è uscito l’ultimo volume del manga edito da Star Comics.

Fonte Comic Book – Twitter