Demon Slayer: Entertainment District è disponibile su Netflix

Ci siamo: Demon Slayer: Entertainment District è finalmente disponibile su Netflix, successivamente alla pubblicazione su Prime Video e in primis su Crunchyroll, dove ad oggi la serie è trasmessa in simulcast.

Kimetsu no Yaiba Entertainment District Arc (Kimetsu no Yaiba: Yūkaku-hen) è stato confermato dall’account ufficiale di Netflix durante i giorni scorsi, confermando a tutti i fruitori della piattaforma che la seconda stagione di uno degli anime più in voga del momento è disponibile alla visione.

Prima della seconda stagione, Netflix ha pubblicato di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Mugen Train Arc, i primi sette episodi che adatta il film Mugen Train, a partire dal 21 gennaio. Netflix trasmette anche la prima stagione dell’anime, così come leggiamo su Anime News Network.

Per chi usufruisce dei servizi Prime Video e Crunchyroll ha avuto l’occasione di visionare già da molto tempo questi prodotti, ma se al momento avete solamente Netflix come abbonamento per gli anime, sappiate che dal primo maggio potete vedere anche la seconda stagione anime.

Entertainment District è disponibile su Netflix

Now that's flashy! ✨

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Entertainment District Arc has arrived on @netflix! pic.twitter.com/tgBIpYyaXt — Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba (English) (@DemonSlayerUSA) May 1, 2023

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Mugen Train Arc ha debuttato nell’ottobre 2021. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Entertainment District Arc ha debuttato nel dicembre 2021 con uno speciale di un’ora.

Funimation e Crunchyroll hanno trasmesso in streaming l’arco Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Mugen Train Arc e Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Entertainment District Arc. Al momento Crunchyroll trasmette in simulcast anche la terza stagione anime.

Ora “Mugen Train” il lungometraggio che fa da ponte tra la prima e la seconda stagione, al momento è il film anime con più incassi di sempre nella storia, dove a distanza di anni non è stato ancora superato da nessuno; neanche One Piece o Dragon Ball sono riusciti in questa missione al momento davvero impossibile.

Voi avete visto la seconda stagione? O stavate aspettando con ansia quest’ultima su Netflix? Diteci la vostra in merito.

