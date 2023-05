Dragon Ball: Yuki Tabata prenderà parte al progetto dei 40 anni della serie

Dragon Ball rimane uno dei battle Shonen più amati di sempre e soprattutto il manga che ha maggiormente ispirato tanti mangaka di successo che hanno conquistato tantissimi fan in tutto il mondo. Il famoso manga scritto e disegnato da Akira Toriyama ha debuttato ormai quasi 40 anni fa, esattamente nel 1984. E Shueisha ha deciso di festeggiare questo importante traguardo con un evento chiamato progetto Dragon Ball Gallery. Con il presente articolo riportiamo che Yuki Tabata parteciperà a questo progetto.

Il mangaka, famoso per Black Clover, sarà quindi il prossimo a prendere parte al progetto Dragon Ball Gallery. Il mangaka di Black Clover ridisegnerà, come hanno fatto già altri mangaka, una delle cover originali dei volumi di Dragon Ball, unendosi quindi a tanti altri nomi importanti che hanno già omaggiato Dragon Ball. La prossima illustrazione del tributo di Tabata debutterà nel prossimo numero di Saikyo Jump in uscita il 2 giugno.

L’aggiornamento arriva dalla pagina Twitter dell’insider MangaMoguraRE. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

"Black Clover" creator Yuki Tabata will illustrate the next "Dragon Ball" Cover Tribute Illustration in upcoming Saikyou Jump issue 7/2023 out June 2. In same issue will be a exclusive "Black Clover" & "Mashle" Collab Card Game Extra & Special Report for both magic focused manga pic.twitter.com/Q5QIdbAXlx — Manga Mogura RE (@MangaMoguraRE) May 1, 2023

Ricordiamo che il progetto per i 40 anni dal debutto di Dragon Ball su Jump è iniziato nel mese di agosto nel 2021. Da quel giorno ogni mese un mangaka ha preso parte a questo progetto celebrativo. Il primo ad aprire le danze è stato Masashi Kishimoto, che ha scelto di ridisegnare il volume 11. Altri mangaka che hanno voluto celebrare i 40 del manga di Akira Toriyama sono Tite Kubo, Osamu Akimoto, Ryuhei Tamura, Tatsuki Fujimoto, Koyoharu Gotouge, Shinohara Kenta, Tatsuya Endo, Hiroshi Shiibashi, Mitsutoshi Shimabukuro e tanti altri.

Ora toccherà a Yuki Tabata, e senza dubbio il mangaka sarà più che felice di dare il suo tributo alla serie di Akira Toriyama. Infatti non ha mai nascosto il suo amore per la serie. Come per diversi mangaka, anche Tabata Dragon Ball è uno dei tanti manga che lo hanno ispirato a dedicarsi a questo lavoro. Quindi Tabata ha la possibilità di entrare a far parte della storia del manga di Toriyama.

Per quanto riguarda Black Clover, il manga si trova nel suo arco conclusivo e quest’anno, il 16 luglio, debutterà sul grande schermo il film intitolato Black Clover: Sword of the Wizard King.

Fonte – Comicbook