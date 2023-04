Hell’s Paradise: il manga ritorna con un capitolo speciale!

Hell’s Paradise è al centro dell’attenzione di tutti dopo aver debuttato sul piccolo schermo a inizio aprile con il primo adattamento animato. Per quanto riguarda il manga, scritto e disegnato da Yuji Kaku, si è concluso nel 2021, ma ci sono novità in arrivo. Infatti per celebrare la premiere dell’anime, il mangaka tornerà a lavorare sul manga per un nuovo capitolo speciale ambientato dopo gli eventi principali.

La serializzazione di Hell’s Paradise: Jigokuraku è avvenuta sulla rivista digitale Shonen Jump+ di Shueisha dal 2018 al 2021. Ma a quanto pare c’era ancora qualcos’altro da raccontare su Gabimaru.

L’anime Hell’s Paradise fa parte del programma anime della primavera 2023 e il manga tornerà con un nuovo capitolo one-shot ambientato dopo gli eventi della serie originale. Questo one-shot si intitola “Hell’s Paradise: Jigokuraku – Side Story: Forest of Misfortune” (“Foresta della sfortuna“).

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter ufficiale di Shonen Jump. Di seguito ne riportiamo l’annuncio:

Hell’s Paradise: Jigokuraku—Side Story: Forest of Misfortune. Gabimaru learns that cultivating life might be a little more difficult than killing! Read it FREE from the official source! https://t.co/FloKGrPRjJ pic.twitter.com/Af8vE0Wu2L — Shonen Jump (@shonenjump) April 7, 2023

Il one-shot è disponibile gratuitamente sul link indicato nel post e anticipa che Gabimaru scoprirà che coltivare una vita è molto più difficile che ucciderla.

La prima stagione di Hell’s Paradise è prodotta da Studio MAPPA, e tutti gli episodi sono trasmessi su Crunchyroll, disponibili sottotitolati in italiano. La regina dell’anime è affidata a Kaori Makita con Akira Kindaichi che si occuperà della composizione della serie. Mentre Koji Hisaki è il character designer e Yoshiaki Dewa si occupa delle composizioni e della colonna sonora.

A seguire riportiamo una lista riassuntiva che elenchi i nomi dei doppiatori e dei loro rispettivi personaggi:

Chiaki Kobayashi interpreta Gabimaru ;

; Yumiri Hanamori nel ruolo di Yamada Asaemon Sagiri ;

; Ryohei Kimura doppierà Aza Chobei ;

; Kensho Ono interpreta Yamada Asaemon Toma ;

; Rie Takahashi nei panni di Yuzuriha ;

; Tetsu Inada sarà Tamiya Gantetsusai ;

; Aoi Ichikawa nel ruolo di Yamada Asaemon Fuchi ;

; Chikahiro Kobayashi sarà Yamada Asaemon Shion ;

; Yusuke Kobayashi nel ruolo di Yamada Asaemon Tenza ;

; Makoto Koichi nei panni di Nurugai ;

; Daiki Yamashita sarà Yamada Asaemon Senta.

Le vicende ruotano attorno al temuto ninja Gabimaru, considerato imbattibile. Imprigionato, vuole solo aspettare che un boia possa ucciderlo. Ma la carnefice Asaemon gli da’ la possibilità di tornare a vivere con sua moglie, se accetterà di avventurarsi in una terra pericolosa per recuperare il segreto della vita eterna per lo shogun.

Fonte – Comicbook