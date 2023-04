Quali sono i 5 anime MAPPA più amati dal pubblico giapponese?

Sicuramente lo Studio MAPPA è uno dei più famosi per quanto riguarda la produzione degli anime, visto e considerati anche i titoli manga a cui lo studio offre la sua abilità. Attack on Titan, Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man e tanti altri compongono delle produzioni davvero interessanti.

Stando a un recente articolo di Anime Senpai, abbiamo la possibilità di vedere le preferenze del pubblico per quanto riguarda le opere di MAPPA, quindi non perdiamo tempo e andiamo ad analizzare la lista, a quanto pare orfana di Chainsaw Man.

Forse questa mancanza è dovuta alle critiche del pubblico verso tale trasposizione, definita come troppo leggera e tanto lontana dall’anima originale del manga di Fujimoto. Mynavi ha condotto questa sondaggio tra il 26 dicembre 2022 e il 16 gennaio 2023, scoprendo quali anime prodotti da MAPPA fanno impazzire il pubblico.

Il sondaggio ha raccolto quasi 8000 voti e i risultati sono stati pubblicati il 2 febbraio 2023. Alcuni titoli sono scontati, ma alcuni sicuramente no. Ecco in calce la lista in questione:

Come possiamo vedere, Yuri!!! On Ice ha vinto con una valanga di voti, 13 volte di più rispetto al secondo classificato, Banana Fish.

With all the talk about CGI surrounding Chainsaw Man, I read someone say that "it looks good in spite of the CGI and not because of the CGI, and the latter should be the goal".

It got me thinking, but I feel like especially this part looks great BECAUSE it's CGI 🤔 pic.twitter.com/cinJvbNO1W

— WellbornCarrot (@GabiBraunGOAT) October 15, 2022