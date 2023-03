Chainsaw Man: Fujimoto dimostra il suo amore per il cinema con una scena omaggio

Chainsaw Man è sicuramente uno dei manga shonen che ha maggiormente riscosso un forte successo verso la fine del 2022. Già ampiamente apprezzato e seguito, come spesso accade, l’adattamento animato di Studio MAPPA non ha fatto altro che accrescere ulteriormente il successo del manga di Tatsuki Fujimoto.

Il manga di Fujimoto ha debuttato con la prima parte su Weekly Shonen Jump dal 2018 al 2020. Mentre la seconda parte ha sancito il ritorno di Chainsaw Man il 13 luglio 2022 su Shōnen Jump+. Quello che ha subito colpito della serie incentrata su Denji, sono i riferimenti ai film di Hollywood. Basta guardare il video dell’opening della prima stagione animata, dove ci sono tanti riferimenti cinematografici come ad esempio Le Iene, Pulp Fiction, Il Grande Lebowski e Fight Club.

Con il presente articolo però vogliamo riportare che Fujimoto ha ancora una volta dimostrato il suo amore per il cinema attraverso una scena omaggio nel capitolo 124. Intitolato “Minestra“, il mangaka di Chainsaw Man ha omaggiato Arancia Meccanica, il famosissimo film del 1971 scritto, prodotto e diretto da Stanley Kubrick.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider Cirilolebeau. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

On voit encore l'amour de Fujimoto pour le cinéma avec cette planche

(Film : Orange Mécanique)

Subito dopo gli eventi del capitolo 123, Chiansaw Man ha rilasciato il capitolo successivo dove ha introdotto il Diavolo Caduta. Gran parte del capitolo si concentra sulla relazione tra Yoru e Asa e, in particolare, su come Yoru sembra mostrare preoccupazione per il suo contenitore umano. Ma c’è una scena, assolutamente raccapricciante, che vede il Diavolo Caduta presentare qualcosa nel piatto sorretto da un uomo forzato a tenere gli occhi aperti.

Quest’uomo calvo ha le braccia incrociate con forza e i palmi rivolti verso il basso su un carro. Invece le gambe diventano un grottesco tavolo improvvisato per trasportare un piatto con un brodo di orecchie, lingua e naso del cacciatore che era sulle tracce del Diavolo Caduta. Quest’ultimo ha provveduto persino a stroncare sul nascere ogni potenziale protesta che l’uomo catturato avrebbe potuto fare, cucendogli letteralmente le labbra.

L’uomo con gli occhi forzatamente spalancati e sporgenti, assiste a un enorme diavolo simile a un verme che banchetta con gli umani. Questa scena ricorda fortemente quella iconica di Arancia meccanica. Infatti gli occhi dell’attore che interpreta Alexander “Alex” DeLarge, Malcolm McDowell, erano costretti a rimanere aperti con delle mollette.