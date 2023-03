Blue Lock ha avuto un incredibile successo in Giappone, ottenendo una sorta di “boost” durante i Mondiali di Calcio, dove il Giappone tra l’opera in questione e Captain Tsubasa, ha emulato spesso e volentieri tali storie, innalzandole ancora una volta alla corte del pubblico giapponese e non.

Oltre il territorio nipponico Blue Lock ha avuto un discreto successo anche in Italia anche per via della serie trasmessa in simulcast sulla nota piattaforma streaming Crunchyroll. La particolare storia in questione è stata trasposta in maniera spettacolare dalla produzione, e anche questo ha sicuramente contribuito al successo generale.

Detto questo, qualche giorno fa sono stati annunciati sia la seconda stagione che un film animato basato sullo spin-off dedicato a Nagi, uno dei protagonisti del noto spokon, confermando quindi il successo di pubblico e critica.

In questo caso contano i numeri, le statistiche e se sono stati annunciati entrambi i prodotti vuol dire che Blue Lock ha ormai un seguito, destinato a espandersi in tutto il mondo, compresa l’Italia.

Sia di film, sia di seconda stagione al momento non abbiamo ancora date ufficiale, anche se un leak spesso affidabile ha diffuso un potenziale periodo d’uscita.

L’account Twitter @SugoiLITE ha confermato: “La seconda stagione dell’anime televisivo “BLUE LOCK” e l’adattamento cinematografico dell’anime “BLUE LOCK: EPISODE Nagi” saranno entrambi presentati nel 2024.”

Blue Lock: un leak rivela il periodo di uscita del film e della seconda stagione

"BLUE LOCK" TV Anime Season 2 & "BLUE LOCK: EPISODE Nagi" Anime Film Adaptation will both premiere in 2024. pic.twitter.com/2aFgC5KTxB — Sugoi LITE (@SugoiLITE) March 26, 2023

Da come avete letto non solo ci sarà la seconda stagione ma anche un film animato, che andrà a mostrare lo spin-off su Nagi, completando in questo modo un background interessante iniziato con i primi capitoli del manga. Insomma, un noto leaker del settore ha confermato l’uscito di ambe le produzioni nel 2024, ma senza una data precisa.

Ora quello che occorre sapere e se il film animato sarà pubblicato prima della seconda stagione, tentando una sorta di operazione alla “Demon Slayer” dove quest’ultimo potrebbe fare da “tramite” in un certo senso agli eventi canonici di Blue Lock, al momento uno dei progetti più interessanti per quanto riguarda il medium.

Avete già letto la nostra opinione sui primi due episodi dell’anime?

Fonte Twitter