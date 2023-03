Blue Lock: annunciata la seconda stagione e un film anime!

Blue Lock è uno dei manga spokon basati sul calcio più seguiti degli ultimi anni e che ha riscosso un importante successo tra gli appassionati. Con il presente articolo abbiamo il piacere di riportare che il manga scritto da scritto da Muneyuki Kaneshiro e disegnato da Yusuke Nomura riceverà la seconda stagione dell’anime e anche il primo film animato.

Per quanto riguarda il lungometraggio, questo sarà basato sullo spin-off Bluelock – Episode Nagi (episodio Nagi), pubblicato su Bessatsu Shōnen Magazine di Kodansha a giugno 2022. Questa novità importante e che entusiasmerà tutti gli amanti della serie è riportata attraverso un trailer, visibile in cima al presente articolo.

Il sito web dell’anime ha anche confermato sei nuovi personaggi. Si chiamano Shidou Ryusei, Karasu Tabito, Otoya Eita, Yukimiya Kenyu, Julian Loki e Leonardo Luna. Questi nuovi personaggi saranno doppiati rispettivamente da Yuichi Nakamura, Makoto Furukawa, Kengo Kawanishi, Takuya Eguchi, Hiro Shimono e Shinichiro Kamio.

Serializzata sul Weekly Shōnen Magazine di Kodansha dal 2018, Panini Comics ha annunciato l’edizione italiana del manga nel 2021. I volumi in formato tankoboon hanno registrato oltre 4,5 milioni di copie stampate. La qualità di questo manga è attestata anche dal premio Best Shōnen Manga, vinto in occasione dei 45esimi Manga Awards annuali di Kodansha nel 2021.

Per quanto riguarda invece la prima stagione animata, questa è stata annunciata il 12 agosto 2021 ed è prodotta dallo studio 8-Bit. La regia è affidata a Tetsuaki Watanabe, con Shunsuke Ishikawa in qualità di assistente alla regia. Taku Kishimoto che supervisiona la sceneggiatura, Masaru Shindō lavora sul design dei personaggi in qualità di direttore principale dell’animazione.

Le vicende ruotano attorno al protagonista principale Isagi Yōichi. Dopo l’eliminazione del Giappone ai Mondiali di calcio, la federazione calcistica giapponese crea un programma per trovare e prepararli giovani promettenti per i mondiali successivi. Quindi il protagonista viene invitato a partecipare a questo programma. L’allenatore del programma sarà Ego Jinpachi, il cui obiettivo è quello di rivoluzionare completamente il calcio perdente giapponese. Per farlo isolerà 300 giovani e promettenti attaccanti in una struttura simile a una prigione. Il suo nome è “Blue Lock” e sottoporrà tutti a un rigoroso allenamento con lo scopo di creare l’attaccante più egoista e migliore del mondo.

