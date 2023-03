Rick and Morty: la serie riceverà il proprio manga!

Rick and Morty è una serie animata statunitense, creata da Justin Roiland e Dan Harmon, ed è considerata di genere cosmic horror. La serie ha riscosso un enorme successo tra il pubblico e la critica ed è sicuramente una delle più originali nel suo genere.

La stagione 7 della serie è ora in lavorazione con Adult Swim. Quindi tutti i fan non potranno che essere entusiasti di sapere che saranno presto disponibili nuovi episodi della serie di Adult Swim. Per di più ci sarà anche uno spin-off completo dell’anime.

Tuttavia con il presente articolo abbiamo il piacere di riportare che Rick and Morty otterrà il proprio adattamento manga! Oni Press ha annunciato in collaborazione con Warner Bros. Discovery Global Consumer Products e Adult Swim una nuova graphic novel della serie di Roiland e Harmon.

Questo progetto sarà intitolato Rick and Morty: The Manga Vol 1 – Get in the Robot , Morty! (Rick and Morty: The Manga Vol. 1 – Entra nel robot, Morty!) e debutterà quest’anno in autunno, il 1° novembre 2023.

Oni Press ha condiviso ogni sorta di nuove avventure a fumetti di Rick e Morty nel corso degli anni anche se questo darà alla serie un completo restyling. Alissa M. Sallah si occuperà della storia, JeyOdin sarà invece l’illustratore e Christopher Crank il letterista. Rick and Morty: The Manga Vol. 1 – Get in the Robot, Morty! è il primo progetto manga della serie.

“Rick and Morty ha sempre elevato i tropi della cultura pop attraverso una lente irriverente, e Get in the Robot, Morty! affronta l’amato genere di combattimento mecha con quel caratteristico tocco beffardo” ha esordito il senior editor Bess Pallares in un comunicato ufficiale. Aggiunge anche che i fan di questa serie incontreranno personaggi, umorismo, e, naturalmente, battaglie sanguinose e oltraggiose tipiche della serie.

Elaborando ulteriormente, Pallares ha osservato: “Se qualcuno può far sembrare Gendo Ikari un genitore ragionevole, è Rick Sanchez. La creazione di questo progetto è un sogno della cultura pop che si è avverato“. Potrebbe far piacere agli appassionati sapere che questo non sarà l’unico manga. Infatti l’editor ha confessato di avere in programma di esplorare ulteriormente il mondo dei manga con i futuri volumi di Rick e Morty: The Manga, L’obiettivo è quello di esplorare più generi e trame.

Fonte – Comicbook