Rick and Morty: Adult Swim annuncia la serie anime

Rick and Morty: la saga di Dan Harmon e Justin Roiland arriva in versione anime!

Adult Swim non ha mai nascosto i suoi grandi progetti per la sua serie, e i fan lo hanno capito oggi grazie all’annuncio di una nuova produzione animata.

Secondo l’evento upfronts di Warner Bros. Discovery di oggi, il network ha condiviso i suoi piani per rilasciare un nuovo show dedicato al fortunato franchise. Questa volta il progetto porterà i protagonisti all’interno dei cortometraggi anime, ispirati dalla irriverente commedia fantascientifica.

Secondo Variety, Rick and Morty: The Anime è stato ufficialmente ordinato da Adult Swim e HBO Max. La serie sarà composta da dieci episodi e sarà supervisionata da Takashi Sano. Il regista è colui che in passato si è occupato dei cortometraggi anime di Rick and Morty, ormai diventati virali.

Se non avete ancora visto “Rick and Morty vs. Genocider” e “Summer Meets God (Rick Meets Evil)”, potete dare un’occhiata su Youtube per farvi un’idea di cosa offrirà questo show.

In calce il poster ufficiale:

“Le imprese multiformi di Rick e della banda mettono a dura prova il legame familiare, ma loro sono sempre all’altezza della situazione”, ha commentato Sano in una nuova dichiarazione sull’ordine della serie.

“È uno spettacolo che rafforza la vita, e Jerry non fa eccezione. Sono onorato di aver avuto l’opportunità di raccontare una nuova storia su questa famiglia straordinaria. Spero che le loro avventure vi piacciano!”.

Come potete immaginare, i fan della serie non si aspettavano questo annuncio, ma sono tutt’altro che sconvolti, anzi, sono davvero entusiasti.

‘Rick and Morty’ Anime Series and ‘The Eric Andre Show’ Renewal Among Adult Swim Upfronts News https://t.co/ccBAUiYj8m — Variety (@Variety) May 18, 2022

Dopotutto, i cortometraggi anime della commedia sono stati accolti da un plauso universale. La quinta stagione si è persino ispirata ad una serie di anime cult, come capitato con Voltron per esempio, donando così un omaggio al pubblico.

Ora, l’arrivo di un vero e proprio anime di Rick and Morty è dietro l’angolo. Non si può però dire lo stesso per la sesta stagione della serie principale.

Adult Swim non ha ancora rivelato quando la serie originale tornerà con nuovi episodi, ma un recente aggiornamento della troupe di Rick and Morty ha confermato che i lavori per l’ottava stagione sono già iniziati.