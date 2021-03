Amare Rick and Morty significa dover sempre aspettare a lungo per nuovi episodi. Finora. Ragazzi, Rick and Morty 5 sta per arrivare!

Rick and Morty 5 – tutto sulla nuova stagione

A differenza delle attese di due anni che abbiamo dovuto sopportare tra le stagioni più recenti, Adult Swim ha annunciato che Rick and Morty 5 tornerà a giugno. Sono passati solo 13 mesi dalla fine della quarta stagione, ma non dovete aspettare oltre per avere un’anteprima delle nuove avventure della famiglia Smith.

E la quinta stagione sembra che potrebbe essere perfino la più strana di Rick and Morty.

Adult Swim ha ufficialmente dichiarato che domenica 20 giugno sarà il giorno di “Rick and Morty”. È quando torneranno i nuovi episodi della popolare serie, con la prima mondiale della quinta stagione in onda alle 23:00. ET / PT. Ma prima ci saranno alcuni eventi speciali per i fan. Dall’annuncio di Adult Swim:

“I fan di Rick and Morty, provenienti da tutto il mondo, possono ottenere un megadose di accesso e contenuti di tutto ciò che riguarda Rick and Morty durante il Rick and Morty Day, una celebrazione fuori dal mondo con anticipazioni, filmati dietro le quinte e sorprese speciali in TV, piattaforme digitali e social, dando il via alle anteprime globali della nuova stagione“.

Sulla base del nuovo trailer della serie, che trovate in cima a questo articolo, la quinta stagione potrebbe tranquillamente essere la più depravata di sempre. E questo anche solo basandosi sull’immagine inquietante di Rick e sua figlia Beth che sembrano entrambi Cenobiti di Hellraiser. Sai che sarà strana una stagione in cui uno “strano uomo dell’oceano arrapato” non è nemmeno tra le prime dieci cose più strane.

Ma niente è più strano di Rick And Morty che tornano un intero anno prima di quanto ci siamo abituati.

