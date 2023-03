One Piece: Eiichiro Oda spiega perché il manga si è dilungato così tanto

One Piece è in corso dal 1997 e le avventure di Monkey D. Rufy non si sono ancora concluse. Anche se dopo le vicende di Wano, il manga si trova nel suo arco conclusivo, non si può stimare il tempo rimasto prima di arrivare alla conclusione. È facile però capire che non si concluderà tanto presto proprio perché stiamo parlando di un mangaka molto meticoloso. Ma come mai One Piece è in corso da così tanti anni?

Questa è una domanda che tutti gli appassionati si sono fatti almeno una volta. Le risposte possono essere diverse e probabilmente molti pensano che sia per via dell’elevato numero dei personaggi oppure perché Shueisha abbia spinto il mangaka a dilungarsi. Ma la risposta arriva direttamente da Eiichiro Oda in una vecchia intervista risalente al 2009.

Questo aggiornamento ci viene fornito dalla pagina Twitter dell’insider sandman_AP. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Oda: What I want to do most in OP is character models, not story. When I have created a character silhouette that no one’s ever seen before, I feel the happiest. Once I’ve created it, I want to use it soon. I create episodes for just that reason, so the story gets longer. (2009) — sandman (@sandman_AP) March 28, 2023

Come si può constatare, Oda spiega quello che è il suo obiettivo principale in One Piece. E infatti il mangaka vuole concentrarsi sui personaggi e sui loro modelli piuttosto che sulla storia. Con modelli si intende la forma del loro corpo, infatti Oda aveva confessato in questa intervista che dopo aver creato la silhouette di un personaggio che nessuno ha mai visto prima, si sente estremamente felice e soddisfatto.

Non appena disegna un personaggio con questa caratteristica, tutto quello che vuole fare è lanciarlo in azione il prima possibile. Di conseguenza questo suo “capriccio” lo porta a creare episodi solo per evidenziare questi personaggi particolari. Così facendo la storia si dilunga perché il mangaka più famoso di sempre da’ più spazio ai personaggi piuttosto che alla storia.

Infatti da questa intervista sono passati 14 anni e il manga non si è ancora concluso. Per di più ci sono ancora diversi personaggi dei quali non si conoscono obiettivi o caratteristiche fisiche, ma Oda ha abituato tanti appassionati a design fuori dal comune e assolutamente iconici. Questo rafforza il pensiero del mangaka sui manga shonen moderni, dato che li definisce troppo seri e poco divertenti.