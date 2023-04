Jujutsu Kaisen: svelata la vera forma di Sukuna!

Il manga di Jujutsu Kaisen ultimamente ha introdotto diverse novità interessanti che hanno cambiato l’equilibrio delle vicende in generale. Infatti dopo che Sukuna è riuscito a impossessarsi del corpo di Megumi, abbandonando Yuji, gli occhi dei fan sono tutti puntati sui nuovi capitoli del manga scritto e disegnato da Gege Akutami. Il mangaka infatti ha proprio introdotto dei veri e proprio colpi di scena del Culling Game. Con il presente articolo abbiamo il piacere di riportare una grandissima novità che riguarda la maledizione più potente di sempre.

Infatti il capitolo più recente di Jujutsu Kaisen, il 219, ha rivelato per la prima volta la vera forma di Sukuna.

Durante un flashback Yorozu esce allo scoperto con la sua infatuazione per Sukuna. Nonostante questo, però, l’amore non ha avuto nessun effetto su Sukuna e non è riuscito a salvare Yorozu dalla morte. La parte più importante di questo capitolo non è solo Yorozu che incontrava Sukuna dimostrando di esserne innamorata. Infatti, i fan hanno potuto vedere com’era Sukuna in passato, e il Re delle Maledizioni è difficile da riconoscere. Se non fosse stato per i suoi distinti segni del tatuaggio, si potrebbe considerare come un altro personaggio.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider king_jin_woo. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Come si può vedere, infatti, Sukuna non assomigliava per niente a come lo si conosce oggi. Jujutsu Kaisen mostra Sukuna con i capelli lisci e frastagliati e sembra avere due facce. Una metà della sua faccia è relativamente normale mentre l’altra è disseminata di strani lineamenti. La forma fisica di Sukuna è evidente, e si distinguono più di due braccia.

Chiaramente, Sukuna è su un altro livello rispetto a quello che abbiamo visto finora in Jujutsu Kaisen, ma non sarà sempre così. Il Re delle Maledizioni è stato depotenziato abbastanza dall’inizio della serie. Yuji è riuscito a mantenere un solido controllo su Sukuna, ma ora la maledizione è molto più libera dopo aver preso il controllo del corpo di Megumi. Il ragazzo ha poche speranze di avere la meglio su Sukuna, ma sicuramente Yuji, non rimarrà con le mani in mano.

Fonte – Comicbook