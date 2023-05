Vinland Saga nonostante la sua travagliata storia editoriale e animata, ha avuto fin da subito un ottimo successo di pubblico e critica, specialmente dopo l’uscita della seconda stagione che prosegue l’avventura di Thorfinn e il suo desiderio di vendetta.

L’autore originale del manga, Makoto Yukimura nel corso degli anni ha acquisito sempre più valore grazie anche al suo metodo narrativo, ispirando non solo dalla storia ma anche dal grande cinema, come accaduto per esempio con “The Northman” di Eggers.

Discutendo con il suo pubblico di Twitter Makoto ha deciso di consigliare un manga alla sua utenza, discutendo anche dei motivi che lo hanno condotto a condividere questo suo pensiero con il resto del mondo, così come leggiamo su CB.

Come spesso accade tra colleghi ci si aiuta e proprio per questo Makoto Yukimura ha colto l’occasione per consigliare una serie manga intitolata “My Girlfriend’s Child”. Il racconto non ha nulla a che vedere con battaglie sanguinose, la vendetta, la violenza e via discorrendo, vista la sua componente “Slice of Life”.

Il manga parla di due adolescenti alle prese con una gravidanza molto inaspettata, quindi nonostante la sua storia sia più leggera, di certo è un argomento complesso da sviscerare, quindi proprio per questo ci troviamo di fronte un’opera completa.

“Ho letto un fumetto davvero divertente. Proprio adesso. Devo dormire perché ho del lavoro da fare, ma l’ho letto tutto in una volta. Leggo molti fumetti. Leggo circa mille libri all’anno. Anche così, ci sono più di 10.000 nuovi fumetti pubblicati in Giappone ogni anno! Mi manca il 90%! È uno spreco… è uno spreco.”

Vinland Saga: l’autore consiglia un nuovo manga al suo pubblico

Sachi e il suo ragazzo Takara sono al centro delle vicende di questo manga serializzato a partire dal 2021, quindi da qui potete notare che stiamo parlando di una storia completamente nuova, tranquillamente serializzabile anche in territorio nostrano.

Rammentiamo la vittoria di “My Girlfriend’s Child”ai 47esimi Kodansha Manga Award nella categoria “Miglior shōjo”.

Fonte Comic Book – Twitter