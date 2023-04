Vinland Saga: le scuse del regista per la controversia sulla seconda stagione

Vinland Saga è senza dubbi uno dei più importanti adattamenti anime tornati nel 2023.

Dopo le vicende legate alla prima stagione anime prodotta da WIT Studio, Thorfinn ora è alle prese con il suo posto nel mondo dopo la morte di Askeladd, ossia il motivo della sua vendetta. Dopo questo evento la serie è cambiata completamente di conseguenza. Infatti il protagonista di Vinland Saga da personaggio sanguinario, ora cerca una vita di pace e il regista dell’anime si è scusato per una recente polemica.

Apparentemente, c’erano più storie pianificate per quest’ultima stagione vichinga.

La stagione 2 di Vinland Saga ha quindi caratterizzato un grande cambiamento nella vita di Thorfinn. Lo stesso si può dire dal punto di vista della produzione, dato che Wit Studio ha lavorato alla prima stagione, mentre la seconda porta il nome di Studio MAPPA, ricordando una situazione identica all’ultima stagione de L’Attacco dei Giganti.

Apparentemente, il mangaka di Vinland Saga, Makoto Yukimura, aveva in mente una nuova storia che i fan avrebbero dovuto vedere nella seconda stagione dell’anime.

Il regista Shuhei Yubata si è scusato con i fan dell’anime, affermando che inizialmente avrebbe aggiunto un racconto alla seconda stagione che ruotasse attorno alla storia di Snake.

“Per favore permettetemi di scusarmi con tutti. Nella produzione della seconda stagione, volevo creare un racconto breve che esplorasse la storia e i personaggi oltre alla storia principale” dice il regista.

Yubata quindi stava progettando un episodio incentrato sul passato del serpente ricevuto dal mangaka Yukimura, ma ha poi rinunciato a questo per dare la priorità alla produzione della storia principale.

Yubata ha poi spiegato ulteriormente che il segmento era previsto per gli episodi 16 e 17, dando ai fan uno sguardo più ravvicinato ai primi giorni di Snake.

“In entrambi gli episodi 16 e 17, gli elementi di premessa che circondano questo racconto sono rimasti nella storia principale, e gli storyboard e le impostazioni erano pronte” confessa il regista.

Continua dicendo che questa volta non è riuscito a realizzarlo perché non ne è stato capace, ed è consapevole di aver deluso moltissime aspettative. Tanti infatti non vedevano l’ora di vedere questo approfondimento perché si sapeva da molto tempo.

“Tutto lo staff continuerà a impegnarsi al massimo nella produzione della storia principale, quindi per favore continuate a supportare Vinland Saga in futuro” conclude Yubata.

Fonte – Comicbook