JoJo: Araki spiega come il villain di Stone Ocean ha cambiato il manga

Le Bizzarre Avventure di JoJo è uno dei manga più iconici di sempre. E tra i fan c’è la convinzione generale che il villain più memorabile della serie anime sia Dio Brando. Chiaramente parliamo del primo antagonista della serie, il vampiro che è tornato come parte di Stardust Crusaders.

Dio è riuscito a conquistare un altro personaggio della serie. Si tratta de villain di Stone Ocean noto come Pucci e Hirohiko Araki ha recentemente rivelato come il diabolico personaggio estremamente calmo abbia avuto un determinante effetto sulla serie di JoJo in generale.

Coloro che non hanno molta familiarità con Pucci, con i suoi poteri e le sue motivazioni, è importante sapere che si è ritrovato a stringere un’amicizia con Dio Brando, approfondita nei flashback come parte della storia di Stone Ocean.

Come molti personaggi della serie, anche lui era un utilizzatore di Stand, e il suo si chiamava Whitesnake e gli permetteva di manipolare l’anima e la mente delle persone. Pucci aveva quindi modo di rubare sia i ricordi che i poteri dei suoi bersagli, riuscendo a trasferirli in compact disc.

Una volta fatto questo passaggio, Pucci ha potuto inserirli in altri che l’hanno aiutato a formare il suo esercito da scagliare contro la figlia di Jotaro Kujo, Jolyne. Anche se Pucci potrebbe non aver raggiunto lo stesso livello di popolarità di Dio, Hirohiko Araki conferma che la presenza del villain ha apportato un cambiamento importante al manga.

Nel JoJo Magazine pubblicato durante la stagione invernale del 2022, Araki ha rivelato che le complesse origini e la personalità di Pucci lo hanno spinto a ripensare a dove pubblicare il manga. Credendo che Pucci, e quindi Stone Ocean, avrebbe funzionato meglio per un pubblico più adulto, Araki ha deciso di far stampare Le bizzarre avventure di JoJo in Ultra Jump e non su Weekly Shonen Jump. Di conseguenza la presenza di Pucci ha determinato anche il passaggio da Shonen a Seinen.

Considerando la fine di Stone Ocean, è improbabile rivedere Pucci come ha fatto Kishibe Rohan, nella nona parte della serie, The JOJOLands.

Fonte – Comicbook