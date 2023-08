Tra le uscite targate Panini Comics del 24 agosto 2023 troviamo un nuovo volume di Dungeons & Dragons oltre alle consuete uscite legate a Star Wars, tra cui il romanzo che racconta un episodio fondamentale dell’epoca dell’Alta Repubblica come la Battaglia di Jehda, originariamente raccontato attraverso un audiodramma.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Panini Comics del 24 agosto 2023.

Le uscite Panini Comics del 24 agosto 2023

Star Wars: L’Alta Repubblica 6

Star Wars: L’Alta Repubblica 28

3,00 €

Contiene: Star Wars: The High Republic (2022) #6

Mentre Tey Sirrek difende il Tempio Kyber da misteriosi assalitori, Vildar Mac è sepolto vivo con la sua sola fede nella Forza a tenerlo vivo. Ma Vildar è un Jedi tormentato dai dubbi: la Forza è con lui, ma lui è tutt’uno con la Forza? L’inizio di un nuovo arco narrativo!

Dungeons & Dragons 8

Mindbreaker

18,00 €

Contiene: Dungeons & Dragons: Mindbreaker (2021) #1/5

Prosegue il racconto sulle vicende dell’irresistibile – in tutti i sensi! – ranger Minsc e del suo compare peloso Boo, incominciato tra le mura della città di Baldur’s Gate con la creazione del gruppo di avventurieri che ormai ci accompagna da anni. Accanto a Minsc ritroviamo Krydle, Shandie, Delina e Nerys, nuovamente alle prese con un’avventura urbana, dopo tante peripezie in lande misteriose, esotiche e talvolta ostili. Cosa si nasconde, stavolta, tra i meandri di Baldur’s Gate?

Star Wars Romanzi: L’Alta Repubblica – La Battaglia di Jedha

26,00 €

Contiene: Star Wars: The High Republic – The Battle of Jedha

Jedha. Qui, i Jedi non sono che un credo tra i tanti che adorano e studiano la Forza. Dai Guardiani dei Whill al Sentiero della Mano Aperta, innumerevoli esseri vengono per imparare e condividere in pace. Il Maestro Creighton Sun e il Cavaliere Jedi Aida Forte arrivano su Jedha con delegazioni di Eiram ed E’ronoh per porre formalmente fine alla Guerra Eterna fra i due pianeti. Ma non tutti sono contenti del coinvolgimento dei Jedi e la guerra che avrebbe dovuto finire su Jedha potrebbe presto inghiottire l’intero pianeta. La sceneggiatura completa dell’audiodramma originale Star Wars: La Battaglia di Jedha svelerà uno dei più drammatici scontri dell’Alta Repubblica