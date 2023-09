One Piece 1075: cosa vedremo nella prossima puntata?

One Piece con la puntata 1074 ha voluto mettere al centro delle vicende i nuovi poteri del Gear 5, successivamente a una “piccola pausa” fatta con la puntata antecedente, chiusasi con Luffy avente un fulmine in mano preso dal cielo pronto a scagliarlo su Kaido. La puntata successiva mostra la conclusione di questa mossa, denominata da Luffy come “Gomu Gomu Lighting”.

Come leggiamo su Comic Book l’episodio 1075 di One Piece si intitola “20 anni di preghiere! Riprenditi la terra di Wano” e parlerà della popolazione di Wano sottomessa al dominio di Orochi, che non gli ha neanche donato il permesso di piangere. Nonostante soffrisse la gente del Paese non ha mai avuto la possibilità di dimostrare le sue emozioni e così facendo hanno sempre avuto un sorriso, anche se sofferente stampato sulla faccia.

Questo ha però donato forza a Luffy e al suo Gear 5, capace di risvegliare il potere sopito di Joy Boy: è arrivato il momento di decadere per Kaido. La nuova puntata sarà trasmessa il 9 settembre in Giappone e dopo qualche ora arriverà anche su Crunchyroll come sempre.

One Piece 1075: la sconfitta di Kaido è vicina

Come accennato nelle scorse settimane l’anime vedrà la conclusione del combattimento tra Kaido e Luffy, mostrando per l’ennesima volta l’incredibile potere della nuova trasformazione del protagonista di One Piece. Questa è una saga molto importante per l’anime tratto dal manga di Oda e quindi anche per questo l’animazione ha raggiunto delle vette incredibili, specie nelle ultime puntate trasmesse.

Se avete voglia di recuperare o rivedere semplicemente gli episodi, sappiate che su Crunchyroll sono disponibili tutti e i nuovi arrivano in simulcast con sottotitoli, così da rimanere sempre aggiornati per quanto riguarda le avventure dei nostri amati Mugiwara, al momento alle prese con una delle saghe più lungo di sempre all’interno di One Piece.

Avete visto la puntata 1074?

Fonte Comic Book