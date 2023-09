One Piece – Netflix: non ci saranno relazioni amorose tra i Mugiwara nel live action

One Piece è da poco approdata su Netflix e fin dalle prime battute è stata un incredibile successo. Come tutte le storie mainstream il pubblico stava già pensando a eventuali relazioni amorose da inserire nella ciurma, come potrebbe essere quella tra Nami e Zoro, ma la conferma ufficiale sradica totalmente queste teoria, o desiderio se vogliamo.

Stando alla fonte TV Line un portavoce di Oda ha parlato della questione evidenziando di come all’interno della serie non ci sarà nessuna relazione amorosa all’interno dell’equipaggio. il co-showrunner Steven Maeda a TVLine spiega: “Questo è un no secco. Non ci sarà nessun rapporto amoroso all’interno della serie TV, così come fatto anche all’interno del manga e dell’anime”.

Maeda parla poi della chimica tra Nami e Zoro, discutendo il come tra i due ci sia solamente una buona amicizia: “Se vedete Zoro e Nami stare spesso insieme, sappiate che tra loro esiste solamente una grande chimica. Mostrando quelle scene noi volevamo dire questo e nulla di più”.

Si discute poi anche del rapporto tra Koby e Helmeppo, i due giovani Marine presenti all’interno di questa prima stagione della serie in live action tratta dal manga di Eiichiro Oda: “volevamo creare tra i due una sorta di rapporto di amore/odio, dove Koby crescesse per capire determinate cose e trovare la sua strada. Nonostante questo abbiamo deciso di farlo dall’inizio, creando l’amicizia professionale tra i due”.

Anche se può sembrare in questa prima stagione fra Zoro e Nami non ci sarà nulla se non amicizia, così come il resto della ciurma dei Mugiwara. La serie non cambierà questo aspetto a quanto pare, quindi la stessa fedeltà del manga sarà mantenuta anche in questo senso e non ci saranno sorprese in merito.

