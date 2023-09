Jujutsu Kaisen: Gojo e Geto si riuniscono nell’ultimo episodio dell’anime

La seconda stagione di Jujutsu Kaisen ha dato finalmente il via all’attesissimo arco dell’incidente di Shibuya, e da questo sono attesi tantissimi colpi di scena che entusiasmeranno i fan. E questo si può già confermare dato che l’adattamento anime sviluppato da MAPPA ha mostrato la sua scena più importante fino ad oggi. Dopotutto, Gojo e Geto di sono finalmente riuniti, e questo momento ha colpito molto i fan online.

Tutti i fan che seguono la seconda stagione dell’anime di jujutsu Kaisen sono consapevoli del fatto che questa settimana è la serie ha coinvolto emotivamente gli appassionati. Si vede Infatti lo stregone più potente del mondo, Gojo Satoru, combattere contro Mahito e una serie di maledizioni di alto livello. Lo stregone ha messo alla prova i suoi Sei Occhi questa settimana, e Gojo avrebbe avuto successo se non fosse stato per l’apparizione di Geto.

Bisogna tenere a mente che l’intero piano di Kenjaku si basava sull’attaccamento di Gojo a Geto. Di seguito è possibile vedere la clip del momento dell’incontro tra i due personaggi in questione:

Reminder that Kenjaku’s entire plan relied on gojo’s attachment to geto pic.twitter.com/dZZQ0qErk2 — Kae ★ (@SUGURVS) September 21, 2023

Come si può vedere dal contenuto sopra condiviso, la scena in questione ha distratto pericolosamente Gojo dal suo obiettivo. Lo stregone più forte del mondo rimane infatti sbalordito nel vedere il suo amico dopo così tanto tempo dalla sua morte. Infatti il lungometraggio di Jujutsu Kaisen 0 si è concluso con Gojo che uccide Geto dopo che quest’ultimo ha tentato di uccidere Yuta. Non capita tutti i giorni di rivedere un volto del passato prendere vita dopo la morte. Quindi chiunque, persino uno come Gojo ha perso lucidità finendo per cadere in una trappola.

Siamo sicuri che anche i fan dell’anime siano rimasti sbalorditi dall’apparizione di Geto nell’anime, ma Jujutsu Kaisen aveva anticipato a questa strategia da diverso tempo. Dopotutto, il corpo davanti a Gojo potrebbe appartenere a Geto, ma non è lui il responsabile. Oggi, l’anime ha confermato che un’entità conosciuta come Kenjaku stava davvero controllando Geto mentre la maledizione cerebrale scivolava nel cadavere dello stregone. E con Gojo intrappolato in una trappola, non c’è nessuno che possa tenere sotto controllo Geto e il suo equipaggio di maledizioni.

Fonte – Comicbook