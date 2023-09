Jujutsu Kaisen 2: l’anime è pronto per l’arco dell’incidente di Shibuya

Probabilmente con l’inizio di questo nuovo arco, Jujutsu Kaisen diventerà uno degli anime più visti di questo autunno/inverno grazie all’adattamento della saga inerente all’incidente di Shibuya, che vede Gojo vedersela con un numero spropositato di maledizioni, mostrando ancora una volta tutte le sue capacità.

Studio MAPPA ha concluso una saga riguardante il passato di Gojo e dopo una piccola pausa di qualche settimana ha ripreso la pubblicazione delle puntate, immolando il pubblico lentamente in questa trasposizione del drammatico arco narrativo. Come leggiamo su Comic Book di recente è stata pubblicata una key visual per celebrare il nuovo inizio.

Yuji e gli altri hanno dato la caccia a una talpa all’interno della loro organizzazione e dopo averla scoperta si è dato il via a questa nuova saga. MAPPA, così come possiamo vedere dal post di @JJK_Spoilers ha deciso di pubblicare una nuova illustrazione in merito, in modo tale da avvicinare maggiormente il pubblico al nuovo grande evento.

NEW SHIBUYA ARC ILLUSTRATION

JUJUTSU KAISEN SEASON-2 #JJKS2 pic.twitter.com/SWOQU4IeEP — JJK Contents (Mya) (@JJK_Spoilers) September 3, 2023

Il bellissimo sfondo della città giapponese incornicia tutti i personaggi principali di Jujutsu Kaisen, mettendo al centro Yuji, Nobara, Megumi e Nanami. Ovviamente sulla destra vediamo anche il potentissimo stregone, Gojo, pronto a dare il tutto per tutto pur di uscire vittorioso dal tragico incidente a cui assisteremo nelle prossime puntate dell’anime.

Sono passati alcuni anni da quando Gege Akutami ha realizzato e portato a termine questo arco narrativo, e ora è senza dubbio interessante vedere come Studio MAPPA ha trasposto il tutto. Battaglie spettacolari e scioccanti sono presenti in quei capitoli e non vediamo l’ora di vederle in movimento.

Yuji sta affinando sempre di più la sua tecnica, grazie a delle difficoltà poste sul suo arduo cammino, anche se ha avuto l’opportunità di usufruire di grandi mentori al suo fianco per la completezza della sua natura da stregone. Cosa ne pensate della nuova stagione?

Fonte Comic Book