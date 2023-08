Jujutsu Kaisen: in arrivo nuove informazioni sull’arco dell’incidente di Shibuya

La seconda stagione di Jujutsu Kaisen ha debuttato quest’estate e al momento è in pausa da due settimane. La serie anime prodotta da MAPPA tornerà con un nuovo arco narrativo, dopo la conclusione di quello incentrato sul passato di Gojo.

E in occasione del ritorno di Jujutsu Kaisen sul piccolo schermo, vogliamo riportare una data di uscita ufficiale che riporterà nuove informazioni sul prossimo grande arco dell’anime. Queste saranno rivelate attraverso un nuovo trailer dedicato completamente all’attesissimo arco dell’incidente di Shibuya.

Prima del suo debutto avvenuto a luglio di quest’anno, abbiamo riportato che la seconda stagione di Jujutsu Kaisen avrebbe affrontato tre archi principali del manga scritto e disegnato da Gege Akutami. Questi erano arco dell’Inventorio Nascosto e di Morte Prematura. Entrambi si sono conclusi in quanto rilasciati nella prima parte dell’adattamento anime di Jujutsu Kaisen. Quindi ora il resto della stagione si baserà sull’incidente di Shibuya.

Anticipato già come punto di partenza del misterioso grande piano di Suguru Geto, questo arco Shibuya inizierà con il sesto episodio, in programma per 31 agosto. Questo significa che la prossima settimana l’anime sarà in pausa. Ma con il presente articolo riportiamo che il il 24 agosto sarà una data importante per i fan della serie. Di fatto saranno pubblicati il primo trailer e la nuova Key visual per l’arco di Shibuya.

L’episodio 6 della seconda stagione di Jujutsu Kaisen si intitola “Questo è quanto” e sarà rilasciato in Giappone giovedì 31 agosto. Questo episodio dovrebbe adatterà il materiale del capitolo 64 del manga. Anche se in realtà questo ha avuto luogo prima degli eventi dell’arco del flashback nel manga e conduce ai combattimenti dell’arco di Shibuya subito dopo. Ciò significa che il resto della stagione sarà dedicato a questo enorme arco che presenta alcuni dei combattimenti più intensi mai visti nel manga fino ad oggi.

Tutte le stagioni dell’anime sono disponibili alla visione su Crunchyroll Z tra cui anche il lungometraggio intitolato jujutsu Kaisen 0. Il successo che ha riscosso il manga scritto e disegnato da Gege Akutami è ormai noto a tutti i fan. Sembrava che il manga fosse bella sua fase finale, ma il mangaka ha recentemente rassicurato tutti che ci vorrà ancora del tempo prima di vedere la fine delle vicende di Yuji Itadori.

