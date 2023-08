MAPPA è senza dubbio uno degli studi di animazione più importanti di sempre, ma quanto guadagna un suo animatore? Come ben sappiamo nonostante la notorietà di alcuni studi, l’industria giapponese non gode di una grande fama per quanto riguarda gli stipendi dei suoi dipendenti, e così come leggiamo su Kudasai le cose non sono cambiate.

Tramite l’utente Twitter @HexagonHill possiamo scendere maggiormente nel dettaglio della cosa, vista la sua pubblicazione di un annuncio dello studio MAPPA. L’offerta di lavoro riguarda i lavoratori alle prime armi e offre una cifra che supera i 240.000 yen, circa 1500 euro. Nella somma in questione sono presenti circa 20 ore di straordinari obbligatori, 37.985 yen, arrotondando lo stipendio normale a circa 1300.

I compiti precisi per il lavoratore indicati nell’offerta coprono un’ampia gamma di mansioni: dalla preparazione di manuali alla gestione di team, dalla compilazione di materiali all’assistenza a progetti di pre-produzione. Inoltre, il candidato prescelto fornirà supporto nella comunicazione interdipartimentale e nella gestione del supporto, nonché nella preparazione e aggregazione dei budget per ogni produzione.

Quanto guadagna un animatore? Svelati gli stipendi di MAPPA e altri

MAP◯A entry level salary detailed breakdown (standart for everything other than PA)

monthly wage: above 240.000

-includes 20 hours of overtime 37.895

therefore base salary is 202.105 Average entry level salary in japan ( Japan Institute of Personnel Administration): 206.250 pic.twitter.com/rPZ3yCVG9w — HexagonHill (@HexagonHill) August 14, 2023

Stando alla fonte quello di MAPPA sembra essere lo stipendio più alto per le nuove leve degli studi di animazione, visto che CloverWorks a quanto pare offre 219.000 yen al mese (1382 euro) ma da quanto si legge ha il doppio degli straordinari obbligatori al suo interno: in pratica una vera miseria.

Lo stipendio per una new entry è di circa 1060 euro, mentre con gli straordinari si guadagna qualcosa in più. Con la vita che continua a costare, tali stipendi sono veramente bassi per delle aziende del genere, visti anche i guadagni dei prodotti che vengono animati in tali studi.

Questo centra ben poco probabilmente anche se alla fine grandi nomi del genere dovrebbero garantire una vita sana e decente ai suoi dipendenti e non essere la causa di quanto il lavoro in Giappone sia stressante e tossico, così come in altre parti del mondo.

Fonte Kudasai