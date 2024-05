Edens Zero: il manga di Hiro Mashima terminerà in cinque capitoli

Edens Zero è un manga shonen scritto e disegnato dal famoso e amato mangaka Hiro Mashima, conosciuto in tutto il mondo per Fairy Tail. Stando agli ultimi aggiornamenti, si scopre che il manga di Edens Zero si concluderà molto presto. Infatti mancano solo cinque capitoli alla fine della storia di Shiki Granbell.

Il manga in questione ha fatto il suo debutto sulla rivista Weekly Shōnen Magazine nel 2018, quindi la serializzazione si concluderà quest’anno dopo sei anni. Edens Zero è pubblicato contemporaneamente in versione digitale in cinque lingue differenti. La serie è arrivata in Italia grazie alla casa editrice Star Comics, che ha rilasciato i volumi del manga dal 2019.

In termini di successo, non è possibile paragonare Edens Zero a Fairy Tail, l’opera più rappresentativa del mangaka. Tuttavia in Giappone, il primo volume di Edens Zero ha conquistato il 13º posto nella classifica settimanale di Oricon con 30.178 copie vendute. Con il secondo volume invece è sceso di tre posizioni, classificandosi al 16º posto ma con le vendite che sono arrivate a 41.506.

Questi numeri hanno portato alla serie anime di Edens Zero, con la prima stagione annunciata a giugno 2020 e trasmessa dall’11 aprile al 3 ottobre 2021. L’8 febbraio 2022 è stata annunciata la seconda stagione trasmessa da aprile a settembre 2023. Gli eventi della serie shonen ruotano attorno a Shiki, un umano che vive in una città i cui abitanti sono tutti robot. Li considera suoi amici e se ne prende cura, ma un giorno incontra un altro essere umano, Rebecca, una ragazza che posta video online allo scopo di diventare famosa. Quello che Shiki ancora non sa è che l’incontro con questa ragazza sarà solo l’inizio di un viaggio fantastico attraverso la galassia.

Hiro Mashima ha cominciato a lavorare a Edens Zero l’anno successivo la conclusione di Fairy Tail. Si tratta del manga più importante del mangaka e questo è documentato da un successo che corrisponde agli oltre 60 milioni di copie vendute. Inoltre sono stati prodotti anche alcuni episodi OAV, due film, alcune light novel e vari videogiochi ispirati alla serie shonen.

Fonte – X (AniNewsAndFacts)