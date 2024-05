Tra le uscite manga Star Comics del 21 maggio 2024 si conclude Rumic World di Rumiko Takahashi con il secondo volume. Seconda uscita anche per Leviathan e per lo spin-off di Detective Conan Kaito Kid Treasured Edition.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 21 maggio 2024, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice.

Le uscite manga Star Comics del 21 maggio 2024

FINCHÉ MORTE NON CI SEPARI n. 10

GHOST n.217

di Taro Nogizaka

€ 6,50

UN THRILLER PSICOLOGICO COME NON NE AVETE MAI VISTI!

La condanna a morte che era stata inflitta a Shinju in primo grado è stata rigettata e, approfittando di uno spiraglio al momento del trasferimento, lei e Arata fuggono dal tribunale. Dopo aver scoperto la scioccante verità sul conto di suo padre, tuttavia, Shinju fa perdere le proprie tracce…

HAIKYU!! CLUB n. 6

TARGET n.150

di Haruichi Furudate,Kyohei Miyajima

€ 5,20

LO SPIN-OFF DI HAIKYU!! SULLE CARISMATICHE SQUADRE RIVALI!

Oikawa ingrasserà, Tendo si scambierà con un kappa, Kita troverà una spada leggendaria facendo le pulizie… Ecco cosa vi aspetta nel nuovo volume di questo esilarante spin-off!

HERE U ARE n. 4

di Djun

€ 9,90

IL PRIMO WEBCOMIC CINESE DI STAR COMICS! A GRANDISSIMA RICHIESTA, UNO DEI MANHUA PIÙ AMATI E ATTESI!

Yu Yang è confuso: quella di Li Huan era davvero una dichiarazione? Com’è possibile che sia innamorato di lui?! Ansioso e a disagio, cerca in tutti i modi di ignorare il compagno… Ma ben presto anche lui dovrà fare i conti con i propri sentimenti…

KAIJU No. 8 n. 11

TARGET n.151

di Naoya Matsumoto

€ 5,50

I KAIJU SONO ARRIVATI!

I cinque kaiju numerati generati dal No. 9 si sono radunati nell’area della Divisione Orientale e tutti i comandanti si trovano a condurre un’aspra battaglia contro quei potentissimi mostri progettati per eliminare il nucleo principale delle Forze di Difesa. E mentre anche la comandante di plotone Shinonome si muoverà per dare manforte, Kafka, appena prima della battaglia, scambierà una promessa con Kikoru…

KAITO KID TREASURED EDITION n. 2

STORIE DI KAPPA n.333

di Gosho Aoyama

€ 6,50

LE ORIGINI DELLO STORICO RIVALE DI DETECTIVE CONAN IN UNA NUOVA SPLENDIDA EDIZIONE!

Che si tratti di un ragazzino appassionato di baseball, di un insegnante di scuola o persino del Primo Ministro, tutti rimangono a bocca aperta davanti ai fantastici trucchi di Kid! Quale incredibile tesoro ruberà stavolta il “ladro gentiluomo”?!

LEVIATHAN n. 2

POINT BREAK n.284

di Shiro Kuroi

€ 7,90

IL MANGA CHE HA VISTO LA COLLABORAZIONE DI FRANCIA E GIAPPONE! CHI AVRÀ IL CORAGGIO DI IMBARCARSI IN QUESTO VIAGGIO INFERNALE?

Gli studenti continuano a uccidersi tra loro con sempre più violenza per aggiudicarsi la capsula per il sonno criogenico, l’unico mezzo per sopravvivere! Kuki dà inizio alla sua vendetta nei confronti di Shikata e degli altri che lo bullizzavano, mentre altri studenti si fronteggiano divisi a seconda del luogo in cui sono nati: da una parte il “gruppo della collina”, dall’altro quello dei “caseggiati”. Nel frattempo, Nikaido sussurra a Ichinose che all’interno della loro fazione c’è qualcuno di sospetto…

RANKING OF KINGS n. 7

WONDER n.137

di Sousuke Toka

€ 6,90

LA SERIE CHE HA COMMOSSO I LETTORI GIAPPONESI! FRA GLI ANNUNCI PIÙ ATTESI E AMATI DI LUCCA COMICS & GAMES!

Dorshe, completamente coperto di ferite, sta affrontando i mostri. Bojji, nel frattempo, sarà in grado di difendere la popolazione da Ouken?! E quale segreto si cela nel passato di Re Bosse e Miranjo…?

RUMIC WORLD n. 2

UMAMI n.24

di Rumiko Takahashi

€ 16,00

A 27 ANNI DALLA PRIMA EDIZIONE, RITORNA SUGLI SCAFFALI UN ALTRO GRANDE CAPOLAVORO DELLA PRINCIPESSA DEL MANGA, IN UNA NUOVA PREZIOSA EDIZIONE.

Rumiko Takahashi ha dimostrato di essere la più poliedrica autrice giapponese. Dalla sua matita sono uscite le storie più incredibili, con le ambientazioni più disparate e i personaggi più bizzarri che la storia del manga possa ricordare. Questa serie in due volumi assolve al compito di mostrare al pubblico italiano anche le storie brevi e gli episodi sperimentali meno conosciuti della “Principessa del Manga”. Dopo quasi trent’anni dalla prima uscita, i racconti protagonisti della serie riprendono vita in un’edizione nuova di zecca!

Non perdetevi il sensazionale secondo e ultimo volume!

RUROUNI KENSHIN PERFECT EDITION n. 14

di Nobuhiro Watsuki

€ 9,00

Dopo un acceso susseguirsi di colpi mortali, il duello che deciderà le sorti della nuova epoca giunge finalmente al momento cruciale: tra l’impassibile Kenshin e l’infervorato Shishio, chi dei due potrà portare avanti il suo “spirito della spada”? E che ne sarà dei fedeli compagni che li hanno accompagnati fin qui, il cui destino è appeso al filo delle loro lame?

VITA DA SLIME n. 23

WONDER n.138

di Fuse,Mitz Vah,Taiki Kawakami

€ 5,90

L’ISEKAI PIÙ AMATO E “GELATINOSO” DEL GIAPPONE!

Il festival in programma per presentare ufficialmente il Re Demone Limur e celebrare l’apertura del paese al mondo si fa sempre più vicino. Appianati i contrasti con Hinata e i suoi, ora fervono i preparativi e Limur si reca direttamente a Bulmund dal mercante Mjolmair per prendere parte a una riunione strategica in vista del grande evento, a cui sono stati invitati i capi di stato di tutti gli altri paesi…

X6 – CRUCISIX n. 3

GURO n.3

di Shiryu Nakatake

€ 6,50

LA SERIE RIVELAZIONE CHE HA SPOPOLATO IN GIAPPONE, ALL’ESTERO E SU TIKTOK!

Dopo aver ucciso Senkoji, Shun si concentra sul suo prossimo bersaglio. Yuga Ushiro è ormai un vero delinquente, gestisce un servizio di prostituzione ed è coinvolto nello spaccio di droga. Tuttavia, per salvare Chizuru Azuma, l’obiettivo di Shun viene smascherato e il ragazzo sarà costretto a rivedere i suoi piani. Nel frattempo, anche la polizia inizia a indagare su di lui, ma gli agenti non sanno che Shun sta per mettere piede nel covo di Yuga, il quale in risposta ha chiamato a rapporto i suoi “soldati”…