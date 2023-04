Rumiko Takahashi (Lamù) ottiene un’importante onoreficenza

Il governo francese ha conferito il Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres (Cavalierato dell’Ordine delle Arti e delle Lettere) alla famosa mangaka Rumiko Takahashi. Quest’ultima ha ricevuto l’onorificenza presso la residenza dell’ambasciatore di Francia a Tokyo. Si tratta di un ordine onorifico francese istituito il 2 maggio 1957 e gestito dal ministero della cultura.

Famosa per aver scritto e disegnato manga come Ranma, Inusyasha e Lamù, Rumiko Takahashi è considerata la mangaka di maggior successo, popolarità e influenza del Giappone, tale da essere soprannominata “la regina dei manga“. Chiaramente oltre ai titoli principali di Takahashi, nonché opere seriali lunghe, ha realizzato anche serie brevi dove ha sperimenta generi molti diversi fra loro. Ricordiamo la commedia sentimentale One Pound Gospel o l’horror La saga delle sirene. Portano la sua firma anche moltissime storie brevi, fra cui Rumic World, 1 or W, Rumic Theater e altre.

Dopo una carriera ancora in corso e ricca di successi, la mangaka si è aggiudicata un importante riconoscimento per i suoi contributi, con un premio arrivato dalla Francia. La famosa e amata mangaka è stata insignita dell’Ordine dei Cavalieri e, come si può immaginare, il premio di Takahashi ha entusiasmato tutti i suoi fan.

Dopotutto, la conquista di questo premio fa di Takahashi la prima mangaka donna a ottenere l’Ordine delle Arti e delle Lettere dalla Francia. Altri mangaka come Go Nagai, Akira Toriyama, Jiro Tamaguchi e Katsuhiro Otomo hanno ricevuto questa onorificenza in passato. Ora quindi anche Takahashi è entrata a far parte di questo gruppo ristretto. Questa conquista si fa ad unire ad altri premi conquistati nella sua carriera come il Grand Prix de la ville d’Angoulême conquistato nel 2019.

Attualmente la mangaka sta portando avanti Mao, in corso dal 2019 e di recente abbiamo riportato che è al lavoro su un nuovo progetto. Si tratta di un nuovo one-shot e si intitolerà “The Power of Money” (“Il potere dei soldi“).

