Rumiko Takahashi annuncia un nuovo progetto!

Rumiko Takahashi, la mangaka del famoso manga shonen, Inuyasha, è pronta a tornare con un nuovo progetto!

Sicuramente conosciuta dalla maggior parte dei fan per Inuyasha, la mangaka ha realizzato tantissimi prodotti di successo. Ora lavorerà su un nuovo one-shot.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider MangaMoguraRE. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Rumiko Takahashi will publish a new oneshot titled "Kane no Chikara" (The Power of Money) in Big Comic Original issue 8/2023 out April 5

A retired man bored with his life until a miraculous encounter, is it love or…?

Lead Color Page & 32p

Image © Shogakukan, Rumiko Takahashi pic.twitter.com/GAZpoKudCP

— Manga Mogura RE (@MangaMoguraRE) March 19, 2023