Kinnikuman si prepara a fare un ritorno trionfale sugli schermi con un nuovo anime, e l’arco Kinnikuman Perfect Origin ha condiviso le prime immagini di ciò che i fan possono aspettarsi dal primo episodio. Mentre l’anime di Kinnikuman celebra il 40º anniversario della sua uscita originale, il franchise sta tornando in grande stile con una nuova serie che riprende esattamente da dove tutto si era interrotto. Questa nuova serie adatterà il manga sequel ufficiale, catapultando i fan in una nuova era a partire dall’estate prossima.

Cosa aspettarsi dal nuovo arco di Kinnikuman

Kinnikuman Perfect Origin Arc riprenderà esattamente da dove l’anime originale si era fermato anni fa, ma fortunatamente la nuova serie ha in programma un modo intelligente per aggiornare i fan sugli episodi precedenti. È stato annunciato che il nuovo anime di Kinnikuman inizierà con un episodio speciale “Episodio 0”, che presenterà nuove animazioni di alcuni dei momenti più iconici della serie classica prima di avviare il nuovo arco narrativo.

Dettagli sulla produzione e cast

Kinnikuman Perfect Origin Arc debutterà in Giappone a luglio, come parte della programmazione anime dell’estate 2024, anche se al momento non sono stati annunciati piani per una distribuzione internazionale. Akira Sato dirigerà il nuovo anime per Production I.G., con Makoto Fukami alla sceneggiatura, Hirotaka Marufuji al design dei personaggi e Yasuharu Takanashi alla composizione musicale. Il cast principale sarà guidato da Mamoru Miyano nel ruolo di Kinnikuman, Akira Kamiya come Mayumi Kinniku e Akira Kamiya come Principe Kamehame.

Cast aggiuntivo

Il cast vocale aggiuntivo per Kinnikuman Perfect Origin Arc include Sumire Uesaka come Meat, Daisuke Ono come Terryman, Katsuyuki Konishi come Robin Mask, Yuki Kaji come Warsman, Tomokazu Seki come Ramenman, Jun Kasama come Brocken Jr., Kensho Ono come Geronimo, Toshio Furukawa come Chairperson, Hiroki Yasumoto come Buffaloman, Toshiya Miyata come Black Hole, Tetsuya Kakihara come Stecasee-King, Hiroyuki Yoshino come Springman, Kisho Taniyama come Mr. Khamen, Yasuhiro Mamiya come Atlantis e Mitsuaki Kanuka come The Mountain.

Nostalgia e novità

Purtroppo, al momento non esiste un modo legale per vedere l’anime originale di Kinnikuman, quindi questo speciale riepilogo sarà sicuramente accolto con entusiasmo dai fan! Preparati a rivivere l’emozione di Kinnikuman e a scoprire nuove avventure con la sua ciurma questa estate.

