Dragon Ball: Sparking! Zero: il videogioco ha una data di uscita?

I fan di Dragon Ball stanno vivendo un anno molto inteso per diversi motivi. Uno dei tanti era legato ai progetti per festeggiare i 40 anni della serie dal debutto su Weekly Shonen Jump di Shueisha. Tuttavia la tragica e inaspettata notizia della scomparsa del mangaka Akira Toriyama, sta rendendo tutto agrodolce. Ma l’eredità che il sensei ha lasciato al mondo va coltivata e tra i diversi progetti ispirati al franchise c’è il nuovo videogioco Dragon Ball: Sparking! Zero.

Dopo l’annuncio dell’anno scorso e qualche trailer né Bandai Namco né Spike Chunsoft hanno anticipato una finestra o una data di uscita ufficiale. Tuttavia c’è una voce di corridoio molto interessante che rivelerebbe la data di uscita di Sparking Zero.

Secondo alcuni procedimenti di datamining concentrati sul sito di Bandai Namco, si scopre che Dragon Ball: Sparking! Zero potrebbe essere rilasciato già quest’anno verso la fine del 2024. Più precisamente il 1° ottobre, per le piattaforme PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

Sulla base della presentazione delle informazioni condivise dallo youtuber SergioM3R, diversi giochi Bandai Namco elencati sul sito dell’editore vengono mostrati con voci specifiche per ciascun gioco che includono il titolo, un ID speciale e la data di rilascio. SergioM3R ha omesso alcune informazioni sui videogiochi che non hanno ancora una data di uscita dato che l’argomento qui era incentrato solo su Dragon Ball: Sparking! Zero.

Lo YouTuber ha riconosciuto che c’erano alcune leggere incongruenze con alcune informazioni dato che la data di rilascio di Elden Ring era imprecisa e non era in linea nemmeno con il rilascio del DLC. Ma a parte questo e poco altro, il resto delle date coincidono perfettamente, il che dà motivo di credere che quella di Dragon Ball: Sparking! sia accurata.

A parte le altre date nel datamine in linea con i rispettivi videogiochi a supporto di questo leak, la presunta data di uscita di Dragon Ball: Sparking! Zero corrisponde a martedì, e se dovesse essere confermata allora sarebbe una scelta strategica visto che i videogiochi vengono di giovedì e venerdì. Ma queste sono supposizioni che saranno sicuramente confermate o smentite molto presto.

Fonte – Comicbook