Ken Il Guerriero: Tetsuo Hara disegna Furiosa

Ken il Guerriero e la saga di Mad Max hanno molto in comune. I due universi si concentrano su mondi post-apocalittici dove il deserto sembra infinito e sopravvivere ogni giorno è una lotta radicale. In un colpo di scena sorprendente, il creatore della serie anime, Tetsuo Hara, ha affrontato il personaggio di Furiosa prima che il film prequel incentrato sul personaggio amato arrivi nei cinema con Furiosa: Una Saga di Mad Max.

Ken il Guerriero sta pianificando il suo ritorno nel mondo dell’anime attraverso una serie televisiva per celebrare il quarantesimo anniversario della serie. Ken il Guerriero: Hokuto No Ken non ha ancora ricevuto una data di uscita, ma ecco come Warner Bros. Japan descrive il prossimo capitolo nella vita di Kenshiro: “Nel 199x, il mondo fu avvolto dalle fiamme della guerra nucleare. Con l’Oceano che si prosciuga e la Terra lacerata, sembra che tutta la vita sia perduta, ma gli esseri umani sono sopravvissuti testardamente. Tuttavia, ciò che dominava il mondo post-apocalittico era una violenza feroce.

L’umanità rimanente era divisa in due gruppi: coloro che uccidono e prendono tutto ciò che possono e coloro che sono sfruttati. Quando sembrava che ogni speranza fosse persa per i deboli, appare un uomo in vestiti stracciati. È Kenshiro, il legittimo successore delle arti marziali Hokuto Shinken con sette cicatrici a forma di Grande Carro. Il suo viaggio per diventare un leggendario salvatore ha inizio!”

Furiosa del Guerriero L’Account Social Ufficiale di Warner Bros ha condiviso la nuova illustrazione di Tetsuo Hara che immagina come avrebbe potuto essere Furiosa se fosse stata parte dell’universo di Kenshiro.

Furiosa: Una Saga di Mad Max è pronta a conquistare i cinema nordamericani il 24 maggio. Ecco come Warner Bros descrive la storia prequel incentrata sulla vita di Furiosa prima di entrare in contatto con il Guerriero della Strada: “Mentre il mondo cadeva, la giovane Furiosa viene strappata dal Luogo Verde delle Molte Madri e cade nelle mani di un grande Branco di Motociclisti guidato dal Signore della Guerra Dementus. Spazzando il Deserto, si imbattono nella Cittadella presieduta da Immortan Joe. Mentre i due Tiranni combattono per il dominio, Furiosa deve superare molte prove mentre mette insieme i mezzi per trovare la strada di casa.”

Fonte Comic Book